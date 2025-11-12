Już wkrótce podróże między Australią a Europą i Ameryką Północną staną się znacznie szybsze i wygodniejsze. Dzięki przełomowemu projektowi Qantas i Airbusa, pasażerowie będą mogli polecieć bezpośrednio z Sydney i Melbourne do Londynu lub Nowego Jorku - bez międzylądowań, bez strat czasu i… z dwoma wschodami Słońca w trakcie jednego lotu!

Qantas i Airbus przełamują bariery! Nadchodzi era najdłuższych bezpośrednich lotów na świecie. Na zdjęciu ilustracyjnym Airbus A350 XWB / FRED SCHEIBER/SIPA / East News

Jeszcze 80 lat temu pokonanie dystansu z Londynu lub Nowego Jorku do Sydney czy Melbourne zajmowało ponad tydzień. Dziś, w czasach, gdy każda minuta jest na wagę złota, linie lotnicze Qantas przygotowują się do uruchomienia najdłuższych bezpośrednich połączeń pasażerskich w historii lotnictwa. Wszystko dzięki specjalnie zmodyfikowanemu samolotowi Airbus A350-1000ULR, który już wkrótce trafi do floty australijskiego przewoźnika.

Project Sunrise - nowa era lotnictwa

Qantas nie kryje dumy z tego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę pozycję Australii na świecie, Qantas ma długą historię przełamywania barier w lotnictwie. Project Sunrise nie tylko pokona tyranię odległości, ale zasadniczo zmieni sposób, w jaki nasi klienci podróżują po świecie - podkreśla Vanessa Hudson, dyrektor generalna Grupy Qantas.

Nazwa projektu - "Project Sunrise" - to nie tylko marketingowy chwyt. To nawiązanie do historycznych lotów "Double Sunrise" z czasów II wojny światowej oraz do niezwykłego zjawiska, którego doświadczą pasażerowie: podczas 22-godzinnego lotu będą mogli zobaczyć aż dwa wschody Słońca.

Technologiczny majstersztyk

Airbus A350-1000ULR to prawdziwe dzieło inżynierii. Dzięki dodatkowemu, tylnemu centralnemu zbiornikowi paliwa o pojemności 20 000 litrów, maszyna będzie mogła utrzymać się w powietrzu nawet przez 22 godziny bez konieczności lądowania. To właśnie ten parametr otwiera drzwi do bezpośrednich tras z Sydney i Melbourne do Londynu oraz Nowego Jorku - po raz pierwszy w historii lotów komercyjnych.

Na pokładzie nowego A350-1000ULR znajdzie się tylko 238 miejsc - to znacznie mniej niż w standardowych wersjach tego samolotu, które zabierają na pokład około 400 pasażerów. Zamiast tego przewidziano fotele w klasie ekonomicznej z dużymi odstępami między siedzeniami, apartamenty pierwszej klasy oraz luksusowe kabiny biznesowe.

Pierwszy z dwunastu zamówionych samolotów zostanie dostarczony Qantas pod koniec 2026 roku. Komercyjne loty mają wystartować w pierwszej połowie 2027 roku, po zakończeniu rozległego programu testów w 2026 roku.

To bez wątpienia milowy krok w światowym lotnictwie. Nowa era podróży właśnie się zaczyna!