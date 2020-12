Rodzina z Adelajdy w Australii Południowej po powrocie do domu zauważyła na stojącej w salonie choince koalę. Pod nieobecność właścicieli zwierzę weszło do domu, wdrapało się na choinkę, strąciło ozdoby, zaplątało w światełka i próbowało zjeść sztuczne drzewko - relacjonują media.

Kiedy rodzina McCormicków wróciła w środę po południu do domu, jej pies poszedł prosto do salonu, w którym już ustawiono bożonarodzeniowe drzewko. Węszył wokół choinki, przy której leżały strącone bombki i ozdoby - relacjonowała 16-letnia Taylah McCormick.

Spojrzałam w górę i tuż przed moją twarzą ukazał się ten przepiękny, mały, wspaniały koala - powiedziała australijskiej stacji ABC News matka Taylah, Amanda McCormick. Nie mogłam w to uwierzyć, byłam w szoku, był tuż przede mną - uzupełniła.



To było dość stare, sztuczne drzewko, ale koala wciąż starał się zjadać jego igły. Widziałam jak je chrupał, ale przestał, gdy zdał sobie sprawę z tego, że są plastikowe - powiedziała Taylah i dodała, że koala zaplątał się również w światełka.



Pani McCormick początkowo nie mogła uwierzyć, że zwierzę jest żywe, przypuszczała, że któreś z jej dzieci umieściło na choince maskotkę. Opowiadała, że koale pojawiały się wcześniej w okolicach ich domu, ale nigdy nie wchodziły do środka.



Rodzina natychmiast powiadomiła o zdarzeniu lokalne służby odpowiedzialne za ochronę przyrody, które również początkowo uznały zgłoszenie za żart. Chwilę zajęło nam przekonanie ich, że na naszej choince naprawdę siedzi koala - tłumaczyła Amanda McCormick.



Koala początkowo nie chciał opuścić choinki, ale przybyli ratownicy rozplątali zwierzę, ściągnęli je z świątecznego drzewka i przetransportowali na prawdziwe drzewo w okolicznym lesie.



Koala okazał się cieszącą się dobrym zdrowiem młodą, około trzy-czteroletnią samicą. Taylah nadała jej imię Daphne. Nakręcone przez dziewczynę zdjęcia i filmiki szybko stały się bardzo popularne w mediach społecznościowych.



Koala prawdopodobnie wszedł do tego domu, ponieważ spodobał mu się wygląd choinki - skomentowała Dee Hearne-Hellon z organizacji zajmującej się tymi zwierzętami.