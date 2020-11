​Brytyjscy lekarze, uczeni i terapeuci wskazują, że śpiewanie kolęd pozytywnie wpływa na naszą odporność, a także może wspierać leczenie chorób układu oddechowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Zdaniem ekspertów, kolędy pomogą nam wszystkim zwiększyć objętość płuc i wzmocnić otaczające je mięśnie. Dr Nicholas Hopkins z Imperial College w Londynie uważa, że grupowe śpiewanie zdecydowanie pozytywnie wpływa na stan naszego zdrowia, a okres bożonarodzeniowy jest idealną okazją, by ćwiczyć płuca.

Szczególnie ludzie cierpiący na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) powinni w okresie Bożego Narodzenia kolędować najczęściej. Dzięki popularnym pieśniom, można w naturalny sposób regulować i pogłębić oddech.

Jakie kolędy są najlepsze dla zdrowia?

Eksperci stworzyli listę najbardziej terapeutycznych kolęd. Króluje na niej "Silent Night", czyli polska "Cicha Noc". Co ciekawe, nie jest ważne, w jakim języku jest śpiewana. Chodzi o rytm oraz właściwą emisję dźwięków.

Wideo youtube

Pozostałe kolędy na liście utworzonej przez ekspertów to: "Winter Wonderland", "White Christmas", "When A Child Is Born" i "Let It Snow"

Wideo youtube

Wideo youtube

Wideo youtube

Chcecie dowiedzieć się jakie kolędy warto zaśpiewać wraz z rodziną przy wigilijnym stole? Przeczytajcie nasze zestawienie.