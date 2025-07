Plaża Balneario 6, część Playa de Palma na Majorce została ewakuowana po tym, jak 85-letnia włoska turystka została poważnie pogryziona przez niezidentyfikowane zwierzę. To kolejny taki incydent na Majorce tego lata, a eksperci ostrzegają, że zmiany klimatyczne mogą sprzyjać pojawianiu się agresywnych gatunków w pobliżu kąpielisk.

Nikt nie wie, co odgryzło turystce kawałek nogi / Shutterstock

Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem na jednej z najpopularniejszych plaż Majorki - informuje Majorca Daily Bulletin. 85-letnia turystka z Włoch została zaatakowana przez dużą rybę, która oderwała fragment skóry z jej łydki. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe i policję. Kobieta została opatrzona przez ratowników, a następnie przewieziona do szpitala Clinica Rotger.

Ze względu na potencjalne zagrożenie dla innych plażowiczów, wywieszono czerwoną flagę i ewakuowano kąpielisko. Jak podaje "The Sun" ratownicy, którzy dostrzegli coś niepokojącego pośród fal, podnieśli alarm o zbliżającym się rekinie. Przez około godzinę trwały poszukiwania zwierzęcia z użyciem łodzi ratowniczych i wsparciem służb środowiskowych. Ostatecznie nie udało się zlokalizować ryby i po dokładnym sprawdzeniu terenu przywrócono zieloną flagę.