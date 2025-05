Nagranie, na którym widać moment spotkania z 12-metrowym rekinem u wybrzeży popularnego hiszpańskiego kurortu Marbella położonego na Costa del Sol, podbija sieć. Wideo opublikowane przez lokalny klub sportów wodnych Aqua Time Marbella przedstawia drapieżnika przepływającego zaledwie kilka metrów od brzegu.

Gigantyczny rekin u wybrzeży Marbelli, fot. aquatimemarbella / Shutterstock

12-metrowy rekin olbrzymi zauważony został tuż przy plaży w Marbelli.

Mimo budzących grozę rozmiarów rekiny olbrzymie są całkowicie niegroźne - żywią się wyłącznie planktonem.

Gatunek objęty jest ścisłą ochroną - zbliżanie się do niego na odległość mniejszą niż 100 metrów jest zabronione.

"Obserwacja rekina olbrzymiego u wybrzeży Marbelli. Nigdy w naszej 35-letniej historii nie widzieliśmy czegoś takiego" - napisali przedstawiciele klubu na Instagramie. Film zebrał już ponad 12 tysięcy polubień i setki komentarzy od zachwyconych internautów.

Na nagraniu widać, jak ogromna płetwa przecina taflę wody, a chwilę później oczom widzów ukazuje się cała sylwetka majestatycznej ryby. Mimo imponujących rozmiarów - do 12 metrów długości i wagi sięgającej 6 ton - rekin porusza się powoli i z gracją, nie wykazując najmniejszego zainteresowania ludźmi znajdującymi się tuż obok.

Instagram Post

Eksperci zidentyfikowali zwierzę jako rekina olbrzymiego (Cetorhinus maximus) - drugą co do wielkości rybę świata. Mimo budzącego grozę wyglądu, gatunek ten jest całkowicie niegroźny dla człowieka. Żywi się wyłącznie planktonem, który odfiltrowuje z wody w tempie nawet dwóch milionów litrów na godzinę, przepuszczając ją przez swoje skrzela.

Zagrożony wyginięciem

Rekiny olbrzymie występują w wodach europejskich, szczególnie u wybrzeży Wielkiej Brytanii - od Kornwalii, przez zachodnią Szkocję, po Wyspę Man. Najczęściej można je spotkać między majem a październikiem, zanim w okresie zimowym migrują na południe, w stronę cieplejszych wód Afryki Północnej.

Choć w Europie nie należą do rzadkości, tak bliskie i widowiskowe obserwacje są wyjątkowe. Latem rekiny często unoszą się tuż pod powierzchnią, sprawiając wrażenie, jakby wygrzewały się w promieniach słońca - stąd ich angielska nazwa basking shark, czyli "rekin wygrzewający się".

Zazwyczaj są samotnikami, choć czasem tworzą niewielkie, jednopłciowe grupy. Wciąż wiele aspektów ich życia, w tym zwyczaje godowe, pozostaje tajemnicą dla naukowców. Niestety, populacja tego gatunku spada, dlatego rekin olbrzymi jest obecnie uznawany za zagrożony wyginięciem.

Aby chronić te łagodne morskie olbrzymy, organizacja Shark Trust opracowała specjalny kodeks postępowania. Przestrzega on, by nie zbliżać się do rekina na odległość mniejszą niż 100 metrów - ze względu na bezpieczeństwo, jak i poszanowanie gatunku. W brytyjskich wodach celowe zranienie, zabicie lub nękanie tych zwierząt jest nielegalne i grozi karą do sześciu miesięcy więzienia oraz grzywną.

Spotkanie z rekinem olbrzymim to niezwykłe doświadczenie i zarazem przypomnienie, jak fascynujące i jednocześnie kruche są ekosystemy naszych mórz i oceanów.