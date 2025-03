Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne w wyniku ataku nożownika na dworcu autobusowym w Hajfie w Izraelu. Napastnik został zastrzelony. Policja podejrzewa, że był to zamach terrorystyczny.

Hajfa. Izraelskie służby w miejscu, w którym doszło do ataku. / JACK GUEZ/AFP/East News / East News

Do ataku nożownika doszło w poniedziałek rano w rejonie dworca autobusowego w Hajfie. Mógł to być atak terrorystyczny - przekazała policja.

Jedna osoba zginęła, a cztery zostały ranne - poinformowało pogotowie ratunkowe.

Napastnik został zastrzelony.

Ofiara śmiertelna to to mężczyzna w wieku ok. 70 lat, poważnie ranni zostali 30-letni kobieta i mężczyzna, oraz 15-latek. Około 70-letnia kobieta doznała umiarkowanych obrażeń - wyliczyli ratownicy.

Funkcjonariusze ustalają tożsamość napastnika i sprawdzają, czy w okolicy nie ma kolejnych zamachowców - powiedział komendant główny policji Daniel Lewi.

Pierwsze informacje mówiły o tym, że napastników było dwóch: jeden miał atakować przechodniów nożem, drugi strzelać. Informację tę podawał m.in. serwis Times of Israel. Prawdopodobnie jednak napastnik był jeden - uzbrojony w nóż.

"Choć doniesienia wskazują, że na miejscu zdarzenia, na dworcu autobusowym w Hajfie, została postrzelona również druga osoba, komunikat policji wskazuje na to, że mogła ona nie być napastnikiem" - skorygował pierwsze doniesienia Times of Israel.

Rannych przewieziono do Centrum Medycznego Rambam w północnej części miasta.