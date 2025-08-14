Hakerzy włamali się do systemów austriackiego ministerstwa spraw zagranicznych. Resort zablokował część usług online. Trwa ustalanie, czy doszło do wycieku danych obywateli.

Zobacz również:

Przypadki nieautoryzowanego dostępu do serwerów austriackiego MSZ administratorzy wykryli w środę wieczorem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że hakerom udało się dostać do systemu rejestracji podróży oraz na strony internetowe resortu.

Z oświadczenia, wydanego przez ministerstwo późnym wieczorem, wynika, że sam system nie został uszkodzony, ale mogło dojść do wycieku zgromadzonych w nim danych.

Natychmiast wszczęto dochodzenie, które ma ustalić rozmiar szkód wyrządzonych przez cyberprzestępców.

Resort zadeklarował, że w przypadku ewentualnej kradzieży danych wszystkie poszkodowane osoby zostaną o tym niezwłocznie poinformowane.

Część usług wyłączona

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych obywateli, MSZ zdecydowało o czasowym wyłączeniu niektórych usług online, w tym właśnie rejestracji podróży.

W sytuacjach kryzysowych Austriacy przebywający poza granicami kraju są proszeni o kontakt z pracownikami telefonicznej infolinii ministerstwa.