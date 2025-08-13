W czwartek o godz. 12:00 w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki spotka się z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, do rozmowy dojdzie na prośbę szefa polskiego rządu.

Karol Nawrocki i Donald Tusk / Marcin Gadomski, Paweł Supernak / PAP

"Na prośbę Donalda Tuska jutro o godzinie 12.00 Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Premierem w Pałacu Prezydenckim" - przekazał w środę po południu we wpisie na platformie X rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Wcześniej premier przypomniał, odnosząc się podczas konferencji prasowej do rozmowy europejskich liderów z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, w której udział wziął Karol Nawrocki , że we wtorek rząd przyjął stanowisko ws. amerykańsko-rosyjskich rozmów. Zapewnił, że zostało ono przekazane także gospodarzowi Pałacu Prezydenckiego "w kontekście jego kontaktów z administracją amerykańską".

Szef polskiego rządu zapewnił, że niezależnie od tego, co prezydent o nim myśli, to "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować. Premier zaznaczył, że konstytucyjnym zadaniem rządu jest prowadzenie polityki zagranicznej, a prezydent - wtedy, kiedy reprezentuje Polskę - powinien prezentować stanowisko wypracowane przez rząd.

Niewykluczone, że jutro będę o tym rozmawiał także z prezydentem Nawrockim, żebyśmy nie dali się nigdy rozgrywać przez nikogo, ani przez naszych wrogów, ani przez naszych przyjaciół - zapowiedział wówczas szef rządu.

Seria spotkań

Przypomnijmy, że w środę odbyło się spotkanie przeprowadzone w wąskim formacie europejskich z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, w którym udział wziął Donald Tusk. Podczas tej rozmowy omawiano stanowisko europejskie przed piątkowym spotkaniem Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce.

Drugie spotkanie to telekonferencja liderów europejskich z Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim, na którym przedstawiano europejskie stanowisko. W tym spotkaniu Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Po tej rozmowie odbyło się trzecie spotkanie trzydziestu liderów europejskich z udziałem Donalda Tuska.