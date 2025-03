"Myślę, że to kwestia dwóch, trzech dni" - powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka, odnosząc się do przywrócenia systemu Polskiej Agencji Kosmicznej po ataku hakerskim. Polityk wspomniał o "wektorze wschodnim", sygnalizując, że do ataku hakerskiego doszło ze Wschodu. "Większość ataków cybernetycznych to ataki kierowane z Rosji czy Chin" - dodał.

"Pytanie, co znowu wymyśli Donald Trump"

W Porannej rozmowie w RMF FM pojawił się wątek geopolityczny. Tomasz Terlikowski wspomniał ostatnie działania amerykańskiej administracji wobec Rosji i Ukrainy, w tym piątkową awanturę w Białym Domu między Wołodymyrem Zełenskim a Donaldem Trumpem i J.D. Vancem oraz wstrzymanie amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Michał Gramatyka powiedział, odnosząc się do pytania o pozycję Polski w tej sytuacji, że na razie obowiązuje to, co mówił w Warszawie sekretarz obrony USA. Pete Hegseth zapewnił, że nie ma planów wycofania amerykańskich żołnierzy z terytorium Polski. Pytanie, co znowu wymyśli Donald Trump - stwierdził minister cyfryzacji. Taka jest specyfika amerykańskiego ustroju, że on ma jednego decydenta, czyli Donalda Trumpa - dodał.

Myślę, że (sekretarz stanu USA Marco) Rubio to się musi za głowę chwytać, no bo przecież przez całe polityczne życie był na mocno antyrosyjskich pozycjach, a nagle dochodzi do jakiegoś błyskawicznego zbliżenia na linii Waszyngton-Moskwa - zauważył gość Porannej rozmowy w RMF FM.

Polityk Polski 2050 widzi nadzieję w Unii Europejskiej. Unia Europejska ma duże zdolności produkcyjne i mam nadzieję, że w końcu europejscy liderzy podejmą decyzję, żeby iść bardziej szlakiem wytyczonym przez Polskę, czyli inwestować w przemysł zbrojeniowy. (...) My wydajemy dość dużo na zbrojenia, na kwestie bezpieczeństwa - przypomniał. Dodał, że w interesie Polski jest zabezpieczenie wschodniej flanki NATO, współpraca z krajami bałtyckimi i wspieranie Ukrainy.

Wiceszef resortu cyfryzacji zapewnił, że na razie nie ma planów wysłania polskich żołnierzy na Ukrainie. Na pytanie, czy może powinno się przywrócić obowiązkowy pobór, powiedział, że "podejmowanie emocjonalnie takich decyzji jest niewłaściwe". To pytania do ministra obrony narodowej - podkreślił.

Atak hakerski na system Polskiej Agencji Kosmicznej

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię ataku hakerskiego na system Polskiej Agencji Kosmicznej. O "nieuprawnionym dostępie do infrastruktury teleinformatycznej" POLSY poinformował w niedzielę minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ; incydent potwierdziła sama POLSA.

Michał Gramatyka poinformował, że kwestia przywrócenia systemu Polskiej Agencji Kosmicznej to kwestia dwóch, trzech dni. Na razie jest odcięty (system POLSY - przyp. red.) od internetu. Zespoły szybkiego reagowania (...) ustalają, co się stało. Nie chcę mówić za dużo - przyznał. Wspomniał jednak o "wektorze wschodnim", sygnalizując, że do ataku hakerskiego doszło ze Wschodu. Większość ataków cybernetycznych, hakerskich to są ataki kierowane czy to z Rosji, czy z Chin - powiedział.

W tym kontekście wiceszef resortu cyfryzacji stwierdził, że bardzo ważne jest decyzja sekretarza obrony USA o wstrzymaniu cyberoperacji przeciwko Rosji . W dobie wojny w cyberświecie oby ta decyzja nie miała daleko idących skutków - wyraził niepokój rozmówca Tomasza Terlikowskiego.

Pytania od słuchaczy RMF FM

Odkąd gospodarzem Porannej rozmowy w RMF FM jest Tomasz Terlikowski, tradycją są pytania od słuchaczy. Pierwsze z nich zadała pani Sylwia z Konina: "Jak się panu podobało zachowanie Trumpa wobec prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie?".

Straszne to było - odparł Michał Gramatyka. Cały piątek spędziłem w nadziei, że panowie się dogadają i wyjdzie z tego podpisanie umowy, która wprawdzie formalnie nie niosła ze sobą większych gwarancji bezpieczeństwa, ale jednak zmieniałby sytuację geopolityczną. A dostaliśmy wszyscy pyskówkę - dodał.

Drugie pytanie zadał pan Mateusz z Olsztyna: "Czy Szymon Hołownia ma na tyle odwagi, żeby stanąć do debaty prezydenckiej z Grzegorzem Braunem?".

On jest gotów, żeby stanąć do debaty z każdym - odpowiedział polityk Polski 2050. To człowiek, który wierzy w swoje zwycięstwo - dodał. Wierzę w scenariusz, w którym Szymon Hołownia wchodzi do drugiej tury (wyborów prezydenckich). Kim byśmy byli bez posiadania wiary? - pytał wiceszef resortu cyfryzacji.

Trzecie pytanie zadała pani Zuzanna z Warszawy: "Kiedy wdrożenie programu 'Cyfrowy uczeń' i na czym będzie polegał? Czy to prawda, że według założeń dziecko nie będzie mogło zabrać laptopa do domu?".

Ten program jest realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i rzeczywiście ten sprzęt jest planowany do tego, żeby go używać w szkole. Ja generalnie jestem przeciwnikiem przekazywania dzieciom sprzętu bez stosownego oprogramowania, które by wzmacniało ich kompetencje edukacyjne - wyjaśnił Michał Gramatyka.

Pornografia i patostreamy

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszono również kwestię pornografii i patostreamingu. Michał Gramatyka poinformował, że "jutro lub pojutrze" odbędzie się czytanie projektu ustawy dot. ochrony dzieci przed pornografią autorstwa Ordo Iuris.

Wiceminister cyfryzacji przyznał jednak, że nie do końca podoba mu się ten projekt ustawy. Moim zdaniem on idzie za daleko. Niepotrzebnie definiuje pornografię. (...) W rządowym projekcie nie ma definicji pornografii. Wychodzimy z założenia, że orzecznictwo jest na tyle precyzyjne, żeby każdy wiedział, co jest pornografią, a co nie jest - wyjaśnił.

W naszej ustawie przerzucamy odpowiedzialność na dostawcę treści pornograficznych. On będzie odpowiedzialny, żeby jego treści były kierowane do osób dorosłych, a nie jak teraz - do wszystkich - poinformował wiceszef resortu cyfryzacji. Każdy dorosły może w internecie oglądać, co chce, na tym polega wolność. Byle to nie były treści pochodzące z przestępstwa - skonkludował gość Porannej rozmowy w RMF FM.

