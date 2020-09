Do listopada Stany Zjednoczone wycofają z Iraku i Afganistanu kilka tysięcy żołnierzy - poinformował szef Centralnego Dowództwa USA generał Frank McKenzie. Jak podał, amerykański kontyngent w Iraku zmniejszy się z 5200 do 3 tysięcy żołnierzy, zaś w Afganistanie z 8600 do 4,5 tysiąca żołnierzy.

