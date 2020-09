Poznań będzie siedzibą Dowództwa V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych – podała na Twitterze ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Pierwsi Amerykanie mają trafić do Polski w październiku tego roku.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

"To już oficjalne - Poznań został wybrany na siedzibę wysuniętego stanowiska dowodzenia V Korpusu US Army. Nie zwalniamy tempa - to bardzo ważny krok w naszej współpracy wojskowej! Wspólnie wzmocnimy bezpieczeństwo Polski i regionu" - napisała Mosbacher na Twitterze.

Amerykańska armia w lutym ogłosiła aktywację V Korpusu. Jest on zlokalizowany w Fort Knox w stanie Kentucky. Wysunięty punkt dowodzenia będzie w Poznaniu.

Dowództwo V Korpusu będzie składało się z około 635 żołnierzy, z czego część zostanie rozmieszczona rotacyjnie na wysuniętym stanowisku dowodzenia w Poznaniu. Amerykanie spodziewają się, że, pierwsi żołnierze przyjadą do Polski w październiku 2020 r.

Mamy dobre relacje z naszymi polskimi sojusznikami i doceniamy wyjątkowe wsparcie, jakie zapewniają naszym żołnierzom - powiedział w komunikacie prasowym generał broni John. S. Kolasheski, dowódca V Korpusu. Z niecierpliwością czekamy na zacieśnienie tych relacji, gdy będziemy razem pracować nad budowaniem gotowości i zwiększaniem interoperacyjności między naszymi siłami zbrojnymi a siłami naszych sojuszników i partnerów - dodał generał.

Podstawową misją żołnierzy będzie planowanie operacyjne, dowodzenie i nadzór nad amerykańskimi siłami rotacyjnymi w Europie.

V Korpus będzie uczestnikiem manewrów Defender Europe 21, które mają się odbyć od maja do czerwca 2021 roku w rejonie Bałkanów i Morza Czarnego.