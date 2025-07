Sprzeczne zeznania

Tymczasem kilka dni temu CNN Grecja uzyskało zeznania policji domniemanego wspólnika z Bułgarii, które przeczą zeznaniom sprawcy.

Twierdzi on, że to była żona ofiary "zorganizowała wszystko".

Opisał, jak jego przyjaciel, sprawca, zdobył broń, a następnie poprosił go "aby znaleźć ludzi, którzy zabiorą go następnego dnia do Aten, by nastraszyć i zastraszyć Polaka, tak aby wycofał się z opieki nad dziećmi".

Właściwie, z tego co mi powiedział, to ona kazała mu to zrobić, bo nie chciała oddać dzieci Polakowi – powiedział wspólnik w zeznaniach.

Zeznania domniemanego sprawcy i inne sprzeczne relacje trzech jego wspólników, które również wyciekły do prasy, zapowiadają prawdopodobnie długi i trudny proces - komentuje CNN.