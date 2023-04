Test ogólnonarodowego alarmu. Jak potwierdzają brytyjskie władze, odbędzie się on w niedzielę 23 kwietnia o godzinie 15 lokalnego czasu.

Liverpool na zdjęciu ilustracyjnym / Adam Vaughan / PAP/EPA

Dokładnie o tej porze uruchomi się alarm w komórkach, które posiadają Brytyjczycy. Potrwa 10 sekund i towarzyszyć mu będzie wibrowanie słuchawek.

Według ekspertów powinno się tego dnia odezwać w ten sposób 90 proc. wszystkich telefonów komórkowych, jakie posiadają Wyspiarze.

To sprawdzian alarmu na wypadek katastrofy naturalnej, zamachu terrorystycznego, bądź ataku z zewnątrz na Wielką Brytanię. Testu tego nie łączy się oficjalnie z wojną w Ukrainie, ale nie sposób mówić o nim bez brania pod uwagę gróźb, jakie w Rosji padają pod adresem Zachodu.

Nie dla ludzi o słabych nerwach

Mówiąc o odwecie za pomoc niesioną Ukraińcom, Władimir Putin mimo wszystko zachowuje pewną rezerwę. Jego groźby wobec Zachodu często ukryte są między wierszami. Szyje je grubymi nićmi, ale na razie słowa zapowiadające zmiecenie z powszechni Ziemi europejskich stolic nie padają z ust Putina jednoznacznie.

Propagandyści występujący w rosyjskiej telewizji nie mają już takich skrupułów. Zarówno oni, jak i zapraszani do studia goście, otwarcie mówią o możliwości ataku nuklearnego. Wręcz do niego namawiają. Być może są wyrazem tego, czego Putin, jako prezydent, powiedzieć oficjalnie nie może. Szczególnie nie przebierają w słowach, mówiąc o Wielkiej Brytanii, w której doszukują się sedna zła - w ich pojęciu oczywiście - czyli najbardziej otwartego i nieprzejednanego wsparcia dla walczącej Ukrainy.

Reakcja na Wyspach

Niedawne decyzje Kremla o umieszczeniu na terenie Białorusi broni nuklearnej powinny niepokoić Europejczyków. Zdaniem tutejszych ekspertów ma to głównie symboliczne znaczenie, bowiem Rosja - gdyby padł taki rozkaz - może z własnego terytorium wystrzelić pociski, które dotrą nawet do najodleglejszych rejonów naszego kontynentu. Obdarzeni stoickim spokojem Brytyjczycy nie reagują histerycznie na takie groźby. Należy jednak podkreślić, że część z nich nie jest świadoma, jak otwarcie padają one na antenie państwowej rosyjskiej telewizji.

Test ogólnonarodowego alarmu odbędzie się w dniu londyńskiego maratonu i półfinału pucharu Anglii. By go wyłączyć, należy dotknąć palcem wskazującym ekranu komórki.

Gdyby tylko wszystko we współczesnym świecie było takie proste...