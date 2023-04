Liderka socjaldemokratów Sanna Marin złożyła w czwartek rezygnację z funkcji prezesa rady ministrów. Po przegranych wyborach, do czasu wyłonienia nowej koalicji rządowej, jej gabinet będzie pełnił funkcję rządu technicznego.

Sanna Marin / RONI REKOMAA / PAP/EPA

Prezydent Sauli Niinisto przyjął dymisję i podziękował za pracę "w tych trudnych latach". Wszystkie główne fińskie media wspominają okres kadencji Marin i wyliczają: wywołujące trwogę konferencje o koronawirusie, decyzję o przystąpieniu do NATO, imprezowy skandal z udziałem premier.

Najmłodsza premier

"W wieku 34 lat Marin została najmłodszą polityk na stanowisku szefa rządu i szybko stała się najsłynniejszą premier na świecie, i to w każdym zakątku globu" - podkreśla serwis Yle. Przypomina, że tuż przed atakiem Rosji na Ukrainę, Marin mówiła, że jest niezwykle mało prawdopodobne, aby za jej kadencji rządowej Finlandia aplikowała do NATO - szybko stało się inaczej. "Imprezowy skandal" z jej udziałem, po którym poddała się testowi na obecność narkotyków, tylko zwiększył jej międzynarodową popularność. W świecie stała się "cool politykiem", a jej styl doceniały magazyny modowe.

"Helsingin Sanomat" pisał, że retoryka Marin o agresji Rosji na Ukrainę przypominała tę, którą stosują przywódcy krajów bałtyckich, czy Polski. Gdy była w Kijowie, jej słowa o fińskich myśliwcach F/A-18 Hornet, zostały odebrane jako "obietnica" ich przekazania Ukrainie. Kwestia ta szybko została jednak wyciszona przez prezydenta i innych polityków resortów siłowych.

Marin nie chce już być liderką partii

Nie będę ubiegać się o kolejną kadencję przewodniczącej partii - mówiła w środę Marin. Stwierdziła przy tym, że "nie widzi siebie" w roli ministra w przyszłym rządzie. Jest to mało prawdopodobne, aby SDP weszło do właśnie formowanej prawicowej koalicji - dodała. Według niej partia jest jednak gotowa przystąpić do negocjacji, ale nie wejdzie do takiego rządu, który zamierza "dokonać cięć" na kilka miliardów euro.

Nie zamierza też być kandydatem socjaldemokratów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Chcę zamknąć pewne drzwi, aby otworzyć nowe - przyznała 37-letnia Marin, która obejmując pod koniec 2019 r. funkcję szefa rządu, stała się wówczas najmłodszym politykiem na takim stanowisku na świecie.

Powiedziała również, że nie otrzymała żadnej oferty pracy w strukturach międzynarodowych, ale liczy, że nadchodący okres będzie dla niej "spokojniejszy" niż dotychczas. W najbliższym czasie zamierza wypełniać obowiązki posła.

W ostatnich wyborach Marin indywidualnie zebrała ponad 35,5 tys. głosów. Więcej miała jedynie liderka narodowo-konserwatywnej partii "Finowie" Riikka Purra (ponad 42,5 tys.), której partia zajęła drugie miejsce.

Wybory z wynikiem 20,8 proc. wygrała Koalicja Narodowa (KOK), Petteriego Orpo, który stanął do walki wyborczej, przekonując obywateli o konieczności naprawy finansów publicznych po rządach lewicy. "Finowie" uzyskali 20,1 proc., zaś SDP: 19,9 proc.