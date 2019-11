Libia, Republika Środkowoafrykańska, Demokratyczna Republika Konga, Sudan, Mozambik, Madagaskar, Kamerun i Wybrzeże Kości Słoniowej stały się celem propagandowej kampanii Rosji w internecie - pisze "Washington Post". "Kreml zwrócił uwagę na Afrykę" - ostrzega.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Waszyngtoński dziennik przypomina, że w ubiegłym tygodniu Facebook usunął trzy profile prowadzące działalność wymierzoną przeciwko ośmiu afrykańskim państwom. Łącznie odnotowały one co najmniej 1,72 mln kliknięć "Lubię to". Powiązane były z Jewgenijem Prigożynem, wskazywanym jako jedna z kluczowych postaci w raporcie prokuratora specjalnego Roberta Muellera na temat rosyjskiej ingerencji w amerykańskie wybory w 2016 roku.

Prigożyn od dawna wymieniany jest wśród osób powiązanych z działalnością rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera w Syrii, Afryce i na Ukrainie. "Washington Post" wskazuje na bliskie związki tej grupy z rosyjskimi wywiadem wojskowym.



Sprawa profilów szerzących propagandę Kremla zaczęła się od odnotowania przez badaczy ze Stanford Internet Observatory podejrzanych wpisów dotyczących Libii. Facebook dodał do tej ekspertyzy nowe informacje i okazało się, że cała akcja sterowana była z zewnątrz.





Rekrutowani lokalni operatorzy

Wśród rosyjskich działań w afrykańskiej kampanii "Washington Post" wymienia tworzenie memów oraz fejkowych, choć poważnie wyglądających stron internetowych. Rosjanie mają również kalibrować swoją taktykę w zależności od cech i sytuacji konkretnego państwa.



Polega to głównie na rekrutacji lokalnych operatorów. Doskonale znają oni konteksty kulturowe, sprawiają wrażenie autentycznych i są trudni do wykrycia. Często przedstawiają się w mediach społecznościowych jako reporterzy lub fotografowie.



W ocenie dziennika sprawa pokazuje, że "cele Rosji są globalne, ale taktyka lokalna". W podobny sprofilowany sposób Rosjanie mogą działać również w USA. "Utrudnia to zadanie stojące przed osobami zaangażowanymi w walkę z dezinformacją. Nie odrobilibyśmy jednak tej lekcji, gdyby uważni obserwatorzy w porę nie zauważyli tego ostatniego ciosu" - podsumowuje "Washington Post".