Matematyka, fizyka, chemia - egzamin maturalny z tych przedmiotów zdała w lipcu dziewięcioletnia uczennica, poinformowało w piątek francuskie ministerstwo oświaty. Dziewczynka podeszła do matury w Paryżu z wolnej stopy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Dziewięcioletnia uczennica zdała maturę we Francji. Jako że egzamin był poprawkowy, młodziutka maturzystka niestety nie uzyskała wyróżnienia. Jest jednak najmłodszą osobą, która zdobyła ten stopień.

Poprzedni najmłodszy maturzysta zdał egzamin w wieku 11 lat w 1989 roku. Wiosną tego do matury zgłosił się jeszcze młodszy kandydat, ośmioletni, ale nie uzyskał pozytywnego wyniku.

Francuskie ministerstwo oświaty nie podało dalszych szczegółów na temat dziewięcioletniej maturzystki.

Portal FranceInfo ujawnił natomiast, że dziewczynka urodziła się we Francji i kontynuuje naukę w Dubaju.



