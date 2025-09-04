Awokado to owoc, który w ostatnich latach szturmem podbił polskie stoły. Egzotyczny, kremowy, pełen wartości odżywczych – stanowi prawdziwy hit wśród osób dbających o zdrowie, sylwetkę i różnorodność w kuchni. Ale jak rozpoznać, kiedy awokado jest już idealnie dojrzałe i gotowe do spożycia? W brytyjskich supermarketach pojawiły się skanery do awokado. Te innowacyjne urządzenia, coraz częściej spotykane w dziale warzyw i owoców, mają ułatwić zakupy i ograniczyć marnotrawstwo żywności.

Skanerem w awokado. Koniec z "macaniem" owoców w sklepie / Shutterstock

Nowy skaner w sklepach sprawdza dojrzałość awokado za pomocą spektrometrii w bliskiej podczerwieni - koniec z niepewnym "macaniem" owoców!

Urządzenie analizuje światło odbite od miąższu, oceniając zawartość wody i tłuszczu, i podpowiada, czy awokado jest gotowe do jedzenia lub kiedy dojrzeje.

Technologia pomaga zmniejszyć marnotrawstwo żywności, chroniąc owoce przed uszkodzeniami i wyrzucaniem zarówno w sklepach, jak i w domach.

Zalety skanera i reakcje kupujących

Urządzenie jest proste w użyciu, jak każdy skaner. Wykorzystuje technologię spektrometrii w bliskiej podczerwieni. Działa na zasadzie wysyłania niewidocznej wiązki światła przez skórkę awokado. Światło to przenika do miąższu, a następnie odbija się od niego. Na podstawie analizy odbitego światła i za pomocą zaawansowanych algorytmów urządzenie ocenia zawartość wody i tłuszczu, a co za tym idzie - stopień dojrzałości owocu. Wynik jest wyświetlany na ekranie i zazwyczaj informuje, czy awokado jest gotowe do spożycia od razu, czy dojrzeje za 1-2 dni lub 3-4 dni.

Głównymi producentami skanerów są firmy belgijskie i nowozelandzkie, które specjalizują się w rozwiązaniach na rzecz zrównoważonego rolnictwa. Technologia ta jest częścią szerszej inicjatywy, której celem jest zmniejszenie marnotrawstwa żywności w całym łańcuchu dostaw, od producentów po sklepy. Skanery do awokado to przykład, jak nauka i innowacje mogą pomóc w rozwiązywaniu globalnych problemów, takich jak marnowanie jedzenia.

Koniec z "macaniem" - to komunikat, jaki zdaje się pochodzić od menadżerów supermarketów. Główną zaletą jest to, że klienci nie muszą już ściskać owoców, by sprawdzić ich twardość. Pomaga to uniknąć uszkodzeń, które sprawiają, że awokado nie nadaje się do sprzedaży i trafia do kosza.

To właśnie ograniczenie marnotrawienia żywności jest kluczowe. Chodzi o to, by nie pozbywać się tych owoców ani w sklepie, ani w domach. Poza tym skanowanie to sprawdzone doświadczenie - klienci mają pewność, że kupują owoc idealnie pasujący do ich planów kulinarnych, co zwiększa satysfakcję i lojalność wobec sklepu.

Zdarzają się oczywiście tradycjonaliści, dla których dotknięcie awokado, a raczej wbicie w nie kciuka, jest ostatecznym testem, któremu chcą pozostać wierni.

Jak sprawdzić dojrzałość awokado? Praktyczne wskazówki

Awokado, nazywane też „zielonym złotem”, to owoc pochodzący z Ameryki Środkowej i Południowej / Shutterstock

Dotyk - najprostszy test: Najpopularniejszą i najprostszą metodą sprawdzenia dojrzałości awokado jest test dotyku. Wystarczy delikatnie nacisnąć owoc kciukiem. Jeśli awokado lekko się ugina pod naciskiem, ale nie zapada się i nie jest zbyt miękkie - to znak, że jest gotowe do jedzenia. Twarde awokado potrzebuje jeszcze kilku dni, by dojrzeć, natomiast bardzo miękkie może być już przejrzałe i mieć ciemne, nieapetyczne plamy w środku.

Dlaczego warto jeść awokado? Skarbnica wartości odżywczych

Awokado nazywane jest też "zielonym złotem". Zyskało popularność nie tylko ze względu na wyjątkowy smak i kremową konsystencję, ale przede wszystkim za sprawą swoich właściwości odżywczych. Doskonale sprawdza się jako składnik śniadań, sałatek, past czy nawet deserów.

Awokado to bowiem prawdziwa bomba odżywcza. W 100 gramach tego owocu znajdziemy około 160 kcal, przy czym aż 15 gramów to zdrowe, jednonienasycone tłuszcze, korzystne dla serca. Awokado dostarcza także 2 gramy białka, 9 gramów węglowodanów (w tym aż 7 gramów błonnika!) oraz minimalną ilość cukrów i wiele witamin. Awokado zawiera:

Witaminę E - silny przeciwutleniacz, wspierający skórę i odporność,

Witaminę K - niezbędną dla prawidłowego krzepnięcia krwi,

Witaminę C - wzmacniającą odporność i chroniącą komórki przed stresem oksydacyjnym,

Witaminy z grupy B - wspierające układ nerwowy, metabolizm i zdrowie kobiet w ciąży (kwas foliowy),

Potas - awokado ma go więcej niż banan! Reguluje ciśnienie krwi i wspiera serce,

Magnez - ważny dla mięśni i układu nerwowego.

Regularne spożywanie awokado ma szereg korzyści zdrowotnych. Przede wszystkim pomaga obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL i podnieść poziom "dobrego" HDL. Dzięki wysokiej zawartości jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i potasu wspiera pracę serca i układ krążenia. Duża ilość błonnika reguluje trawienie i daje uczucie sytości, co docenią osoby dbające o linię. Awokado działa też przeciwzapalnie, a obecność luteiny i zeaksantyny wspiera zdrowie oczu.

Komu szczególnie poleca się awokado? Przede wszystkim osobom z nadciśnieniem, problemami sercowymi, kobietom w ciąży (ze względu na kwas foliowy), osobom na diecie roślinnej oraz wszystkim, którzy chcą zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie.