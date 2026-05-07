W Linzu, mieście na północnym wschodzie Austrii, padły strzały - informuje "Kronen Zeitung". Zginęły trzy osoby - strzelec najpierw zabił dwie osoby, a potem odebrał sobie życie.

W austriackim Linzu padły strzały; nie żyją trzy osoby

Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 13:30 w czwartek.

Ze wstępnych ustaleń dziennikarzy "Kronen Zeitung" wynika, że starszy mężczyzna zastrzelił żonę i córkę przed jedną z restauracji w Linzu, po czym odebrał sobie życie.

Na miejscu jest wiele służb, które zapewniają, że nie ma zagrożenia dla postronnych osób.

Świadkowie mówią, że "padło wiele strzałów". Rozmówcy austriackiej gazety są wstrząśnięci tym, co się stało.

Linz to miasto w północno-wschodniej Austrii, jest siedzibą kraju związkowego Górna Austria. Zamieszkuje je ponad 200 tys. osób.



