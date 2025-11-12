Micheil Saakaszwili, były prezydent Gruzji, skazany na 12,5 roku pozbawienia wolności, został ponownie przewieziony do więzienia. Od maja 2022 r. leczony był w prywatnej klinice w Tbilisi z powodu pogorszenia się jego stanu zdrowia po 50-dniowym strajku głodowym.

Micheil Saakaszwili na zdjęciu z 2023 r. / IRAKLI GEDENIDZE / POOL / PAP/EPA

Gruzińska służba więzienna podała w oświadczeniu dotyczącym Saakaszwilego, że jego "stan zdrowia jest zadowalający i nie potrzebuje już leczenia w szpitalu".



Micheil Saakaszwili, który był prezydentem Gruzji w latach 2004-2013, od jesieni 2021 r. odbywa karę więzienia - m.in. za rzekome nadużycie władzy.

Były prezydent i jego zwolennicy uważają, że sprawy wobec niego są umotywowane politycznie i zostały zainspirowane przez rządzącą prorosyjską partię Gruzińskie Marzenie.



Parlament Europejski apelował o zwolnienie Saakaszwilego. Rada Europy uznała go za więźnia politycznego.