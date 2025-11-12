W 2026 roku rząd zamierza przeznaczyć aż 33 mld zł na wypłatę trzynastej i czternastej emerytury – każda z nich ma wynieść po 1 970,60 zł brutto dzięki waloryzacji o 4,88 proc. Dodatkowo prezydent Karol Nawrocki zaproponował gwarantowaną podwyżkę minimalnej emerytury o co najmniej 150 zł, co może zwiększyć roczną pomoc dla seniorów do ponad 4 tys. zł. To odpowiedź władz na rosnące koszty życia i spadek siły nabywczej świadczeń emerytalnych.

33 miliardy złotych na dodatkowe świadczenia

W projekcie budżetu na 2026 rok przewidziano aż 33 miliardy złotych na wypłatę 13. i 14. emerytury. Oba te świadczenia mają być wypłacane na dotychczasowych zasadach, czyli w wysokości minimalnej emerytury. Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na znaczące wsparcie finansowe, które ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów życia.

Waloryzacja emerytur i wzrost minimalnego świadczenia

W 2026 roku planowana jest waloryzacja emerytur na poziomie 4,88 procent. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrośnie do 1 970,60 zł brutto, co daje około 1 800 zł netto. W praktyce seniorzy otrzymają w ramach 13. i 14. emerytury łącznie nawet 3 600 zł dodatkowego wsparcia w ciągu roku.

Dla osób otrzymujących najniższe świadczenia podwyżka oznacza wzrost dochodu o około 100 zł miesięcznie, co w skali roku przełoży się na ponad 1 200 zł więcej.

Nowa inicjatywa prezydenta - jeszcze wyższe świadczenia?

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział ustawodawczą inicjatywę, która może jeszcze bardziej poprawić sytuację finansową osób starszych. Projekt zakłada, że waloryzacja najniższych emerytur nie będzie niższa niż 150 zł.

Gdyby propozycja weszła w życie, minimalna emerytura wzrosłaby z obecnych 1 878 zł brutto do 2 038 zł. Automatycznie zwiększyłaby się także wysokość 13. i 14. emerytury, ponieważ są one powiązane z minimalnym świadczeniem. W efekcie roczne wsparcie dla seniorów mogłoby przekroczyć 4 100 zł brutto.

Rząd podkreśla, że utrzymanie 13. i 14. emerytury oraz regularna waloryzacja świadczeń to kluczowe elementy polityki społecznej wobec osób starszych. W obliczu rosnącej inflacji i kosztów życia, takie wsparcie ma nie tylko poprawić bieżącą sytuację finansową emerytów, ale także budować ich długoterminowe bezpieczeństwo ekonomiczne.

Jeśli rząd zdecyduje się na wdrożenie prezydenckiej inicjatywy, przyszły rok może przynieść największy wzrost świadczeń w historii.