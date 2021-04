​Rosjanie będą mieli naprawdę długą majówkę. Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił, że 4, 5, 6 i 7 maja będą dniami wolnymi od pracy. Wliczając w to święta majowe oznacza to, że obywatele Rosji będą mieli okazję do 10-dniowego wypoczynku.

