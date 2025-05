Zgodnie z propozycją przygotowaną przez członków inicjatywy Rafała Brzoski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma przejąć od pracodawców rozliczanie składek - informuje poniedziałkowa "Rzeczpospolita".

ZUS ma przejąć rozliczanie składek - informuje w poniedziałek "Rzeczpospolita".

Rozliczana byłaby także składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak miałaby pomóc w tym aplikacja mObywatel? O tym poniżej.

"Oznacza to, że ZUS na podstawie danych, które pozyska od przedsiębiorców, dokonywałby za nich pełnego rozliczenia" - powiedział "Rzeczpospolitej" wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

Podkreślił, że "ZUS posiada już niektóre informacje potrzebne do rozliczenia", ale "część danych będzie musiał pozyskać z Krajowej Administracji Skarbowej".

"Płatnik otrzymywałby plik z rozliczeniem i musiałby powiedzieć, czy zgadza się z zaproponowaną do zapłaty kwotą. A jeżeli nie, to miałby możliwość ją skorygować, ale też w obrębie systemu rozliczeń, bez konieczności wizyty w ZUS i bez wezwań" - wyjaśnił cytowany przez "Rz" wiceprezes ZUS.

Koniec z pomyłkami? Aplikacja mObywatel kluczem do łatwiejszych rozliczeń

"W ten sposób Zakład chciałby ograniczyć błędy w rozliczeniach. Bierze też pod uwagę powiązanie tego rozwiązania z płatnościami mobilnymi" - czytamy.

"Rozliczana byłaby także składka na ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku średnich i dużych płatników podawaliby oni w pliku JPU dane do ustalenia składek zarówno społecznych, jak i zdrowotnej. A w przypadku małych podmiotów, w głównej mierze samozatrudnionych, chcielibyśmy zwiększyć zakres pomocy" - powiedział "Rz" Jaroszek.

Wyjaśnił, że "jeśli ustalenie prawa do ulg w opłacaniu składek warunkuje wysokość uzyskanego przychodu, to płatnicy musieliby wprowadzić w naszej aplikacji lub np. w mObywatelu jedynie kwotę tego przychodu, a ZUS by im naliczył pełną należność zarówno z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne".