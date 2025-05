Od czerwca 2025 roku polskich pracodawców i cudzoziemców czekają duże zmiany. Elektroniczne wnioski, surowsze kary i częstsze kontrole - to tylko część nowych zasad, które mają uporządkować rynek pracy. Sprawdź, co musisz wiedzieć, by nie dać się zaskoczyć!

Od 1 czerwca 2025 roku w Polsce zaczynają obowiązywać nowe, kompleksowe przepisy dotyczące legalizacji pobytu i zatrudniania cudzoziemców. Zmiany mają nie tylko uprościć i przyśpieszyć procedury administracyjne, ale także zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystości na rynku pracy. W praktyce oznacza to, że zarówno pracodawcy, jak i cudzoziemcy muszą przygotować się na szereg nowych obowiązków i wymogów, które mają ograniczyć nadużycia oraz poprawić warunki zatrudnienia. Zobacz również: Zmiany na rynku pracy. Nowe ustawy wchodzą w życie 1 czerwca Wszystkie sprawy przez internet Jedną z najważniejszych zmian jest pełna elektronizacja procesu uzyskiwania zezwoleń na pracę i pobyt dla cudzoziemców. Od teraz wszystkie wnioski, decyzje oraz postępowania odwoławcze będą prowadzone wyłącznie w formie elektronicznej, co ma skrócić czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy i uprościć kontakt między pracodawcą a urzędem. Każdy pracodawca oraz cudzoziemiec otrzyma indywidualne konto w systemie, dzięki czemu będzie mógł na bieżąco śledzić status swojej sprawy. Dla osób, które nie mają dostępu do internetu, w urzędach powstaną specjalne punkty wsparcia, gdzie będzie można skorzystać z pomocy w załatwieniu formalności online. Nowe narzędzia informatyczne mają także usprawnić komunikację między urzędami a przedsiębiorcami oraz umożliwić szybszą weryfikację dokumentów, co w praktyce powinno ograniczyć biurokrację i przyspieszyć cały proces legalizacji pracy. Wysokie kary za nielegalną pracę Nowe przepisy wprowadzają również znacznie surowsze kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. Minimalna grzywna za powierzenie pracy osobie bez odpowiednich zezwoleń wyniesie 3 tysiące złotych, a maksymalna aż 50 tysięcy złotych (obecnie to od 1 tysiąca do 30 tysięcy). Co istotne, wysokość kary będzie teraz proporcjonalna do liczby nielegalnie zatrudnionych obcokrajowców - na przykład za trzech pracowników kara wyniesie 9 tysięcy złotych. Dodatkowo, Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy otrzymają nowe uprawnienia do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli w firmach zatrudniających cudzoziemców. Kontrole te będą mogły być prowadzone równolegle przez różne instytucje, co ma zwiększyć skuteczność wykrywania nieprawidłowości i ograniczyć szarą strefę na rynku pracy. Koniec testu rynku pracy Kolejną istotną zmianą jest likwidacja tzw. testu rynku pracy, czyli obowiązku sprawdzania, czy na dane stanowisko można zatrudnić bezrobotnego Polaka. Zamiast tego, powiaty będą mogły samodzielnie decydować, w jakich branżach i w jakim okresie ograniczyć możliwość zatrudniania cudzoziemców. Nowe przepisy przewidują także ograniczenia dla nowo powstałych firm - przedsiębiorstwa działające krócej niż rok oraz te, które zatrudniają cudzoziemców na mniej niż pół etatu, nie będą mogły uzyskać zezwolenia na pracę dla obcokrajowca na dłużej niż rok. Standardowo zezwolenie może być wydane na okres do trzech lat. Dodatkowo, pracodawcy będą zobowiązani do przesyłania wojewodzie lub staroście kopii umowy zawartej z cudzoziemcem po uzyskaniu zezwolenia na pracę lub rejestracji oświadczenia, co ma zapobiegać nadużyciom i umożliwić skuteczniejszą kontrolę warunków zatrudnienia. Nowe regulacje mają pomóc w integracji cudzoziemców na polskim rynku pracy. Wprowadzone zostaną programy wsparcia i szkolenia językowe. Eksperci podkreślają, że zmiany te są korzystne zarówno dla pracodawców, jak i dla samych cudzoziemców, ponieważ zwiększają przejrzystość i bezpieczeństwo zatrudnienia. Pracodawcy powinni już teraz zapoznać się z nowymi zasadami, by uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji po 1 czerwca 2025 roku. Więcej szczegółów na temat nowych przepisów można znaleźć na stronach rządowych. Oto najważniejsze zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce od 1 czerwca 2025 roku: Pełna elektronizacja procedur Wszystkie wnioski, decyzje i postępowania odwoławcze dotyczące zezwoleń na pracę i pobyt będą prowadzone wyłącznie elektronicznie. Pracodawcy i cudzoziemcy zyskają indywidualne konta w systemie do śledzenia statusu spraw. Wyższe kary za nielegalne zatrudnienie Minimalna grzywna za nielegalne powierzenie pracy cudzoziemcowi wyniesie 3 tys. zł, a maksymalna aż 50 tys. zł. Wysokość kary będzie proporcjonalna do liczby nielegalnie zatrudnionych osób. Skuteczniejsze kontrole Straż Graniczna i Państwowa Inspekcja Pracy otrzymają nowe uprawnienia do przeprowadzania niezapowiedzianych i równoległych kontroli w firmach zatrudniających cudzoziemców. Likwidacja testu rynku pracy Zniesiony zostaje obowiązek sprawdzania, czy na dane stanowisko można zatrudnić bezrobotnego Polaka. Decyzje o ewentualnych ograniczeniach będą podejmowane na poziomie powiatów. Ograniczenia dla nowych firm Firmy działające krócej niż rok oraz te zatrudniające cudzoziemców na mniej niż pół etatu będą mogły uzyskać zezwolenie na pracę dla obcokrajowca maksymalnie na rok. Obowiązek przesyłania kopii umowy Pracodawcy będą musieli przesyłać wojewodzie lub staroście kopię umowy zawartej z cudzoziemcem po uzyskaniu zezwolenia na pracę lub rejestracji oświadczenia. Nowe narzędzia informatyczne i wsparcie integracji Wprowadzone zostaną nowe systemy informatyczne usprawniające komunikację z urzędami oraz programy wsparcia i szkolenia językowe dla cudzoziemców.