W ostatnim czasie znacząco wzrosła aktywność oszustów, którzy, wykorzystując zaufanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, próbują wyłudzić od klientów dane osobowe oraz informacje o rachunkach bankowych. ZUS apeluje o czujność i przestrzega przed otwieraniem podejrzanych linków oraz załączników.

ZUS ostrzega przed nasilającymi się oszustwami — przestępcy podszywają się pod pracowników ZUS, wysyłają fałszywe e-maile, SMS-y i wiadomości przez komunikatory

ZUS nigdy nie prosi o podanie danych osobowych, nie wysyła linków do logowania ani nie nakłania do przelewów przez wiadomości elektroniczne

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z infolinią ZUS (22 560 16 00), nie podawać poufnych danych, nie klikać w podejrzane linki i nie pobierać załączników z nieznanych źródeł

Fałszywe wiadomości i telefony od "pracowników" ZUS

Oszuści coraz częściej wysyłają fałszywe wiadomości e-mail, SMS-y oraz korzystają z komunikatorów internetowych takich jak Messenger czy WhatsApp, podszywając się pod pracowników ZUS. Ich celem jest wyłudzenie danych osobowych, informacji o rachunkach bankowych, a także skłonienie ofiar do otwarcia niebezpiecznych linków lub załączników. Rzecznik ZUS, Karol Poznański, podkreśla, że przestępcy stosują coraz bardziej wyrafinowane metody perswazji, co stanowi zagrożenie nie tylko dla klientów, ale i dla samego Zakładu.

Cytat Apele o ostrożność to za mało. Oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane technicznie i psychologicznie metody perswazji, a ich katalog rośnie praktycznie każdego dnia.

- dodaje rzecznik ZUS.

Jak rozpoznać fałszywą wiadomość?

ZUS nigdy nie prosi o podanie danych osobowych drogą mailową, SMS-ową lub za pomocą wiadomości poprzez komunikatory internetowe. Ponadto zakład nie wysyła linków do logowania ani do weryfikacji danych przez wiadomości tekstowe, nie wysyła umów ani formularzy do wpłaty na rachunki inwestycyjne, ani nie nakłania do wykonywania przelewów na wskazane konto bankowe.

Co robić w razie wątpliwości?

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności wiadomości, najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z ZUS, dzwoniąc do Centrum Kontaktu Klientów pod numer 22 560 16 00. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Rzecznik ZUS przypomina, że pośpiech w takich sytuacjach jest złym doradcą, a przestępcy umiejętnie wywierają presję, licząc na szybką reakcję ofiary.

Oszustwa na "pracownika ZUS"

Oszuści nie ograniczają się jedynie do wiadomości elektronicznych. W niektórych przypadkach, podając się za pracowników ZUS, odwiedzają domy klientów oferując pomoc w wypełnianiu wniosków. Warto pamiętać, że wizyty pracowników ZUS poza siedzibami jednostek odbywają się jedynie w ściśle określonych przypadkach i zawsze są zapowiadane wcześniej.

ZUS apeluje o ostrożność i przypomina, że w przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości najlepiej jest skontaktować się bezpośrednio z Zakładem. Ochrona danych osobowych i informacji finansowych jest kluczowa, aby uniknąć potencjalnych strat.

Co zrobić, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość?

Nie podawaj nikomu poufnych informacji, zwłaszcza po otrzymaniu podejrzanych wiadomości (komunikator, e-mail czy SMS) zawierających prośbę o udostępnienie danych.

Nie klikaj w podejrzane linki - ani e-mailowe, ani przesyłane w wiadomościach SMS lub komunikatorach.

Nie pobieraj załączników z nieznanego źródła.

