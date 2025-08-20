Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła termin egzaminów. W roku szkolnym 2025/2026 pisemne egzaminy maturalne w sesji głównej przeprowadzone zostaną w dniach 4-21 maja, a ustne od 7 do 30 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11-13 maja.

Egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim, maj 2025 r. / Lech Muszyński / PAP

CKE opublikowała w środę harmonogram egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2025/2026.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzony zostanie w dniach 11-13 maja 2026 roku. 11 maja będzie egzamin z języka polskiego, 12 maja - z matematyki, 13 maja - z języka obcego nowożytnego. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w terminie głównym, wyznaczono na 8-10 czerwca.

Matury, w sesji głównej, przeprowadzone zostaną w dniach 4-30 maja. Sesję egzaminów pisemnych zaplanowano w dniach 4-21 maja, a ustnych 7-30 maja.

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 8-10 czerwca.

/ Mateusz Krymski , Adam Ziemienowicz



