Zostanie powołana, osobną ustawą, jeśli będzie trzeba, bardzo szybko, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział także wydłużenie vacatio legis.

Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP

Premier podkreślał, że wśród priorytetów rządu w zakresie ochrony zwierząt jest rozwój wsi i rolnictwa, podnoszenie standardów chowu zwierząt, ale i ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem.

Morawiecki zaznaczył, że do ustawy o ochronie zwierząt zostanie wprowadzonych kilka poprawek. To m.in. wydłużenie vacatio legis, dopuszczenie uboju rytualnego w przypadku drobiu oraz system odszkodowań dla rolników.

Proponujemy zmiany w ustawie o ochronie zwierząt - zostanie przede wszystkim powołana, osobną ustawą, jeśli trzeba będzie, bardzo szybko, w bardzo krótkim czasie, Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt - poinformował premier.

To dla wielu osób była kość niezgody - to właśnie nowa Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt będzie miała jako jedyna prawo do weryfikowania sposobu chowu, hodowli zwierząt, traktowania zwierząt - dodał szef rządu.

Premier powiedział, że zaproponowane zostanie wydłużenie vacatio legis, czyli terminu wejście w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt do 1 stycznia 2022 roku.

Takie vacatio legis zaproponujemy i chcemy to uczynić, aby producenci, przedsiębiorcy rolni, hodowcy - zarówno zwierząt futerkowych jak i w związku z ubojem rytualnym - mogli się lepiej przygotować. Tu vacatio legis będzie wydłużone względem pierwotnie proponowanego - powiedział premier.

Nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt pracują obecnie senackie komisje.

Premier powiedział, że "przepisy dotyczące uboju drobiu pozostaną w taki kształcie, jak do tej pory".

Jak powiedział cała tzw. piątka dla zwierząt "jest krokiem cywilizacyjnym" w właściwym i "nieuchronnym" kierunku. Widzimy, że coraz więcej klientów z krajów, do których trafia polski eksport pyta, w jak sposób zwierzęta są traktowane, w jaki sposób dochodzi do uboju - powiedział Morawiecki.

Zapowiedział też, że będą "odszkodowania dla rolników i hodowców, którzy nie zdołają przestawić się na inny rodzaj produkcji, w szczególności dotyczy to hodowców zwierząt futerkowych". Będziemy od stycznia 2022 roku wypracowywać odpowiednie mechanizm, również odszkodowawczy tak, żeby można było uwzględnić jakie korzyści i zyski płynęły z poszczególnych rodzajów hodowli - powiedział premier.