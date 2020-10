Protest rolników w Warszawie we wtorek jest absolutnie pewny - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Kołodziejczak. "Widzimy się od godz. 10 na placu Zawiszy" - zapowiadał lider AGROunii. Według niego do stolicy przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy rolników. Właśnie we wtorek Senat będzie zajmował się ustawą o zwierzętach. "Politycy zrobili wszystko, żeby rolnicy nie mieli do nich zaufania" - stwierdził gość Marcina Zaborskiego. "Zapaść dotyka polską wieś, jest robiona na zaproszenie Jarosława Kaczyńskiego. To on zaprosił rolników do Warszawy, oni na to zaproszenie gromko odpowiedzieli" – dodał Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak: Prezydent powiedział, że myśli jak my, ale boi się postawić weta Jakub Rutka / RMF FM

Pytany o nowego ministra rolnictwa Grzegorza Pudę, Kołodziejczak stwierdził, że rolnicy z nim jeszcze nie rozmawiali. Wchodzi na urząd z napisaną ustawą, której jest współautorem. Tak, to jest likwidator, wchodzi z planem likwidacji polskiego rolnictwa - stwierdził lider AGROunii.

Prezydent Andrzej Duda zachował się jak słaby polityk w ostatniej rozmowie - powiedział, że myśli jak my, ale boi się postawić weta, bo boi się, że zostanie ono przegłosowane przez Sejm - stwierdził Kołodziejczak. Ale prezydent Duda powiedział, że możemy w jeden sposób cofnąć ustawę - organizując dużo strajków i manifestacji. Jak on to powiedział, jest to ideologia, którą wprowadzają politycy, a z ideologią bardzo trudno walczyć na argumenty. Powiedział, że bardzo trudno będzie nam rozmawiać na rzeczowe argumenty i powiedział, że jeżeli będą strajki, to może to cokolwiek zmieni. Nie mówię, że prezydent mówił, żeby coś robić, ale jestem rozumnym człowiekiem i potrafię czytać między wierszami - tak Kołodziejczak opisywał swoją rozmowę z Andrzejem Dudą.

Jeśli ustawa zostanie podpisana, to możemy liczyć się z bardzo dużym paraliżem kraju - zadeklarował gość Marcina Zaborskiego. Na pewno będziemy bardzo mocno uderzać w urzędy państwowe, te najwyższe. Chociaż nie będę przepraszał ludzi za to, że muszą stać w korkach - za to muszą przepraszać politycy - dodał Kołodziejczak.

"Zakażmy hodowli futrzarskiej w całej Unii i na Ukrainie"

Ja nie mogę się zgodzić, by komuś zakazać w ciągu roku hodować jakichkolwiek zwierząt. Bo najpierw chciałbym, żeby Polska wystąpiła do całej UE o podobny zakaz. I mało tego, chciałbym, żeby taki zakaz został również wprowadzony na Ukrainie. Bo my pomagamy finansowo Ukrainie i w inny sposób, a sami przeniesiemy tam zwierzęta futerkowe z Polski i nie będziemy mieć żadnego wpływu na to, w jaki sposób one będą tam hodowane - mówił Michał Kołodziejczak w internetowej części Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Lider protestów rolniczych dodał też, że po likwidacji ferm problemem może stać się utylizacja odpadów pozwierzęcych. Ja, poza wydłużonym vacatio legis, odszkodowaniami, chciałbym widzieć sposób rozwiązania odpadków pozwierzęcych, które norki zjadają. Co dalej z tym? Bo nie chciałbym, żeby Polska gospodarka musiała sprzedawać te odpady niemieckim firmom utylizacyjnym. Co dalej polskie państwo będzie chciało z tym zrobić, jakie ma na to rozwiązanie? - pytał retorycznie lider AGROunii.

Marcin Zaborski zapytał swojego gościa, czy zamierza założyć partię polityczną. Nie, całkowicie od tych pomysłów odeszliśmy. Były takie starania swego czasu - odpowiedział Kołodziejczak. Prowadzący przypomniał, że w kampanii prezydenckiej o koncepcji wspólnej partii z Michałem Kołodziejczakiem mówił Paweł Tanajno. Osobiście nie słyszałem, nie ma takich planów - odpowiedział Kołodziejczak.