Będą zmiany dla osób, które planują rozwód. Czas na złożenie przez rozwiedzionego małżonka oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, zostanie wydłużony z 3 do 12 miesięcy. Tak zakłada nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którą we wtorek uchwalił Sejm.

Na zmianę nazwiska po rozwodzie będzie aż 12 miesięcy / Shutterstock We wtorek Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą czas na złożenie przez rozwiedzionego małżonka oświadczenia o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, zostanie wydłużony z 3 do 12 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Za nowelizacją głosowało 416 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymał się jeden. Nowela trafi teraz do Senatu. Nowelizacja przedłożona przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest jednym z projektów deregulacyjnych, który trafił do laski marszałkowskiej na początku maja. Skomplikowana procedura W świetle obowiązującego prawa osoby, które nie zdążą spełnić odpowiednich formalności w ciągu trzech miesięcy, mogą zmienić nazwisko tylko na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska, co wiąże się z bardziej skomplikowaną procedurą administracyjną. Nowe przepisy mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2023 r. w Polsce było 56,9 tys. rozwodów.