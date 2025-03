Już w najbliższy weekend czeka nas zmiana czasu z zimowego na letni. Tym razem przestawimy nasze zegarki z godziny 2:00 na 3:00.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zmiana czasu z zimowego na letni czeka nas w nocy z soboty na niedzielę (29/30 marca). Nasze zegary przestawimy (lub zaktualizują się same) z godziny 2:00 na 3:00.

To oznacza, że będziemy spali o godzinę krócej.

Minister o zmianie czasu

Do tematu likwidacji zmiany czasu kilka dni temu odniósł się w Porannej rozmowie w RMF FM minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.

Chcemy wykorzystać polską prezydencję, bo temat nie jest do rozstrzygnięcia w Polsce, on jest do rozstrzygnięcia w gronie wszystkich krajów Unii Europejskiej - mówił gość Tomasza Terlikowskiego.

Co jeszcze o zmianie czasu mówił Krzysztof Paszyk? Całą rozmowę z ministrem znajdziecie TUTAJ.

UE nad likwidacją zmian czasu pracuje od 2018 roku

Prace nad zaprzestaniem ze zmianami czasu w UE ruszyły w 2018 roku. Przerwała je jednak pandemia. W październiku 2021 r. Komisja Europejska wydała komunikat dotyczący zmian czasu w latach 2022-2026. Dokument zobowiązuje wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiego do przygotowania przepisów prawnych, "na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu".

To oznacza, że najbliższe zmiany czasu z zimowego na letni oraz z letniego na zimowy będą przeprowadzone. W Polsce tę sprawę reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 2022 r., które przewiduje zmiany czasu do 2026 r. To oznacza, że czekają nas jeszcze co najmniej cztery zmiany czasu.

Dlaczego zmieniamy czas?

Początki regulacji dotyczących czasu letniego sięgają XX wieku i były motywowane przede wszystkim chęcią oszczędzania energii.

W Polsce, od 1977 roku, zmiana czasu następuje na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydawanego co pięć lat.