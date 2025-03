Chcemy wykorzystać polską prezydencję, bo temat nie jest do rozstrzygnięcia w Polsce, ale w gronie wszystkich krajów Unii Europejskiej - tak o ewentualnej rezygnacji ze zmiany czasu wiosną i jesienią mówił w Porannej rozmowie w RMF FM Krzysztof Paszyk. Minister rozwoju i technologii z PSL opowiadał też m.in. o planach budowy akademików oraz programie "Pierwsze klucze".

Co z tą zmianą czasu?

Słuchacze RMF FM chcą wiedzieć, czy jest szansa, by w końcu dało się zrezygnować w Polsce ze zmiany czasu w marcu i październiku. W PSL jako pierwsi zwróciliśmy uwagę na ten problem. Chcemy wykorzystać polską prezydencję, bo temat nie jest do rozstrzygnięcia w Polsce, on jest do rozstrzygnięcia w gronie wszystkich krajów Unii Europejskiej - mówił Krzysztof Paszyk.

Zdaniem ministra Komisja Europejska nie wycofała się z dyskusji w tej sprawie. Temat jest otwarty, konsultujemy z krajami członkowskimi kwestię zatrzymania zmian czasu. Chciałbym, aby to nastąpiło jak najszybciej. Mierzymy się z poważnym proceduralnym procesem, który jest do przeforsowania na poziomie Unii Europejskiej - powiedział Paszyk.

Po co nowe akademiki?

Minister był pytany także o to, po co wydawać 200 mln zł na nowe akademiki, skoro studentów jest coraz mniej.

Nikt nie będzie zmuszał wyższych uczelni, aby budować akademiki tam, gdzie nie ma takiej potrzeby - stwierdził gość RMF FM.

Natomiast są miasta, są uczelnie, które mierzą się z problemem braku miejsc w akademikach. Nie do przeskoczenia jest koszt wynajęcia nawet pokoju na rynku komercyjnym - dodawał minister.

Minister był pytany także, czy rząd zamierza zaostrzyć walkę z patodeweloperką. Dokonujemy przeglądu prawa budowlanego. Ten przegląd błyskawicznie objawia się propozycjami zmian. W najbliższych dniach zbiór tych przepisów będzie poddany dalszym pracom - powiedział Paszyk.

Paszyk: Projekt dot. budownictwa społecznego to nie jest pomysł Lewicy

Program "Klucze do mieszkania" będzie realizowany dwoma ustawami. Pierwsza została już przyjęta we wtorek przez rząd, ona dotyczy budownictwa społecznego - mówił minister rozwoju i technologii. Porządkujemy to pomieszanie z poplątaniem, które w tym zakresie wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość - dodał.

Paszyk nie zgodził się z sugestią, że to pomysł Lewicy. To nie jest pomysł Lewicy, ich wykonanie, dementuję to. To projekt przepracowany przez MRiT wspólnie z ekspertami. Projekt dotyczący budownictwa społecznego to zbiór pomysłów pochodzących z ministerstwa. Nadużyciem są sugestie pojawiające się z ust Lewicy, że to jest ich pomysł, ich wykonanie. Przestrzegam koleżanki i kolegów z Lewicy, żeby takich nadużyć nie robić - podkreślał minister.

Do wykazu prac rządu trafia druga ustawa, która realizuje ten szeroki program "Klucz do mieszkania", dotycząca wsparcia dla tych wszystkich Polek i Polaków, którzy chcą mieszkać w mieszkaniu będącym ich własnością - mówił gość RMF FM.

Paszyk zwrócił też uwagę na inne pozytywne elementy programu mieszkaniowego. Zero złotych z tego programu dla deweloperów to jest bardzo masywny postulat, który został uwzględniony - powiedział. Wyciągamy też to, co najlepsze z programu "Mieszkanie dla młodych". Chcemy wspierać 40 tysięcy osób co roku - dodał.

Mieszkania drożeją czy nie?

Minister odpowiadał też na prośbę słuchacza o komentarz do tego, że indeks cen mieszkań ruszył w górę po zapowiedzi dopłat do kredytów mieszkaniowych.

Nie podzielam tej opinii. Według danych, którymi dysponuję, mamy do czynienia ze stabilizacją cen mieszkań. Mieszkań zaczyna brakować - mówił minister. Dopytywany o odmienne dane publikowane przez media, przyznał, że wzrosty cen mieszkań, jeśli są, są bardzo niewielkie.

Na kogo zagłosuje PSL w drugiej turze wyborów?

Czy konserwatywna część PSL-u zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich na "lewicowego" Trzaskowskiego, czy na "prawicowego" Nawrockiego lub Mentzena - brzmiało inne z pytań od słuchacza do ministra Paszyka.

W Polskim Stronnictwie Ludowym ciągle jest duża wiara w to, że Szymon Hołownia znajdzie się w drugiej turze wyborów i unikniemy tego problemu - odpowiedział gość Tomasza Terlikowskiego.

400 tysięcy podpisów wczoraj zostało złożonych wspólnie przez Szymona Hołownię i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Aktywna praca rozpoczyna się na dobre po wejściu marszałka Hołowni do wyścigu prezydenckiego - mówił Paszyk.

Kiedy nowy szef Polskiej Agencji Kosmicznej?

Prowadzący pytał ministra także o to, kiedy poznamy nazwisko nowego szefa POLSA. Polska Agencja Kosmiczna ma ściśle określone procedury. Dokładnie dzisiaj jako ministerstwo nadzorujące agencję realizujemy te zapisy ustawy po tym jak został odwołany dotychczasowy prezes - mówił Paszyk.

Jest przygotowywana procedura konkursowa - dodał. Jak mówił, zostanie ona uruchomiona najprawdopodobniej w ciągu kilkunastu dni.

