Rolnicy mają coraz większe problemy ze sprzedażą swoich produktów. Tanieją m.in. zboża, mleko czy ziemniaki. Na trudną sytuację rolnictwa wpływają także ceny paliw i nawozów. Jak zareaguje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi? Czy będzie pakiet wsparcia dla rolników dotkniętych wzrostem kosztów produkcji? Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Stefan Krajewski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Stefan Krajewski / Jakub Rutka / RMF FM

Prezydent Karol Nawrocki żąda natychmiastowego zaskarżenia do TSUE umowy Unii Europejskiej z Mercosur przez polski rząd. Co o tym sądzi minister Krajewski? Czy zamierza podjąć działania w tej sprawie?

Rząd proceduje ustawę chroniącą rolnicze funkcje produkcyjne wsi. Podobny projekt przedstawił prezydent. Rolnicy mają zyskać mocniejszą ochronę przed skargami na hałas, pracę w nocy czy zapachy. Czy możliwe jest współpraca Karola Nawrockiego i MRiRW? Czy prezydent próbuje odebrać elektorat wiejski PSL-owi?

Zapytamy także o ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie i jego polityczne konsekwencje.

Czy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych w jednym bloku wystartuje Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica? Czy Polskie Stronnictwo Ludowe zrezygnuje z samodzielnego startu? M.in. te tematy chcielibyśmy poruszyć.

