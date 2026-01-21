Mieszkańcy kilku regionów Polski otrzymali w środę alert RCB dotyczący złej jakości powietrza. Uważać powinny osoby przebywające m.in. w Krakowie, ale także Białymstoku czy Suwałkach.

"Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - alert o takiej treści rozesłało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie skierowano do osób przebywających na terenie:

  • powiatu tomaszowskiego i radzyńskiego (woj. lubelskie)
  • Białegostoku, Łomży i Suwałk (woj. podlaskie)
  • Krakowa i powiatu nowatorskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i wielickiego (woj. małopolskie)
  • powiatu ełckiego (woj. warmińsko-mazurskie)

PM10 może wnikać do górnych dróg oddechowych i płuc, powodując lub nasilając problemy zdrowotne, takie jak kaszel, podrażnienie oczu i gardła, astma czy choroby układu krążenia. 

Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i chorzy przewlekle.