Mieszkańcy kilku regionów Polski otrzymali w środę alert RCB dotyczący złej jakości powietrza. Uważać powinny osoby przebywające m.in. w Krakowie, ale także Białymstoku czy Suwałkach.

Alert RCB ws. złej jakości powietrza. Mieszkańcy kilku regionów Polski ostrzeżeni

Wysoka fala zalała burmistrzów. Pogodowy alarm na Sycylii

"Uwaga! Dziś (21.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - alert o takiej treści rozesłało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżenie skierowano do osób przebywających na terenie : powiatu tomaszowskiego i radzyńskiego ( woj. lubelskie )

) Białegostoku, Łomży i Suwałk ( woj. podlaskie )

) Krakowa i powiatu nowatorskiego, oświęcimskiego, krakowskiego i wielickiego ( woj. małopolskie )

) powiatu ełckiego (woj. warmińsko-mazurskie) PM10 może wnikać do górnych dróg oddechowych i płuc, powodując lub nasilając problemy zdrowotne, takie jak kaszel, podrażnienie oczu i gardła, astma czy choroby układu krążenia. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze i chorzy przewlekle. Szkodliwe pyły zawieszone / Mateusz Krymski / PAP