"Pozostajemy w chłodnym powietrzu polarnym morskim" - informują synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek w całym kraju będzie pochmurno. Należy spodziewać się także opadów śniegu i deszczu. Podobnie będzie we wtorek. Termometry mogą pokazać nawet -6°C.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

W poniedziałek IMGW prognozuje całkowite zachmurzenie. Na wschodzie Polski przewiduje się opady deszczu i śniegu. W reszcie kraju natomiast mogą wystąpić opady śniegu.

"Tylko na wybrzeżu miejscami deszcz ze śniegiem" - przewidują synoptycy. Prognozowana wysokość opadów śniegu to od 10 mm do 15 mm na wschodzie i południu oraz od 15 mm do 20 mm na południowym wschodzie.

Przed intensywnymi opadami śniegu ostrzegają także Polscy Łowcy Burz.



"Obowiązywać będą ostrzeżenia związane z intensywnymi opadami śniegu. Strefa opadów o charakterze ciągłym wkroczy na obszar górski Karpat po północy, a w kolejnych godzinach także nad Kotliny Podkarpackie. Następnie, w ciągu dnia, wraz z przemieszczaniem się niżu na północ intensywne i ciągłe opady śniegu obejmą Lubelszczyznę, wschodnią część Mazowsza, Podlasie i częściowo Mazury. W związku z prognozowanymi opadami wydaliśmy ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia" - czytamy we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.





Termometry mogą mogą pokazać od -1°C do 3°C. W rejonach podgórskich Karpat temperatura wyniesie około -3°C.



"Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny, na wschodzie miejscami porywisty, z kierunków zachodnich i północnych" - zapowiadają synoptycy. Miejscami mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne.

Będzie ślisko. Pogoda w nocy

Pochmurno będzie także w nocy z poniedziałku na wtorek. Prognozowane są także opady deszczu i śniegu.



Temperatura minimalna wyniesie od -3°C do 1°C. W rejonach podgórskich będzie to od -6°C do -4°C.

"Spadek temperatury poniżej 0°C będzie powodował miejscami zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników" - zapowiada IMGW.

Jaka pogoda będzie we wtorek?

We wtorek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przewidywane są opady śniegu, a lokalnie deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna będzie się wahała w przedziale od -2°C do 3°C. W rejonach podgórskich Karpat termometry pokażą od -5°C do -3°C.

Wiatr będzie umiarkowany i porywisty. Przewiduje się także miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.