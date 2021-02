Kiedy w końcu będzie ten tłusty czwartek – zastanawia się zapewne wiele osób. Okazuje się, że już niewiele przyjdzie nam czekać na dzień słodkich przyjemności. Święto łasuchów przypada bowiem już na 11 lutego. Wtedy, tradycji powinno stać się zadość - trzeba zjeść przynajmniej jednego pączka lub faworka, najlepiej domowej roboty. Sprawdźcie nasze, tradycyjne przepisy.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Polska tradycja jest absolutnie niezwykła. Mamy w kalendarzu święta podniosłe, ale także i z przymrużeniem oka, kiedy możemy pozwolić sobie na odrobinę przyjemności. Takim dniem jest tłusty czwartek, który w tym roku wypada 11 lutego. Lepiej wtedy nie rezygnować ze słodkości, czyli m.in. pączków i faworków. Przesąd bowiem mówi, że jeśli ktoś nie zje ani jednego pączka - nie będzie mu się wiodło.

Tłusty czwartek co roku inaczej

Tłusty czwartek co roku wypada inaczej. Jego data zależy od Wielkanocy - przypada 52 dni przed nią. Tłusty czwartek to zatem ostatni czwartek przed wielkim postem.

Niespełna tydzień później, 17 lutego wypada środa popielcowa, która rozpoczyna okres Wielkiego Postu. Trwa on 40 dni.

Tradycja mówi, że czas między tłustym czwartkiem a środą popielcową to okres, kiedy karnawał przybiera na sile.

Ile pączków zjadają Polacy w tłusty czwartek?

Z ubiegłorocznych wyliczeń Banku BNP Paribas wynika, że w tłusty czwartek Polacy jedzą ok. 7 tys. ton pączków. Do przygotowania ciasta drożdżowego w piekarniach, cukierniach i domach zużywa się łącznie ok. 2,5 tysiąca ton mąki pszennej, 500 ton cukru, 500 ton masła, 1,3 mln litrów mleka oraz około 25 mln sztuk jaj.

Według wyliczeń, w tłusty czwartek zjadamy przeciętnie około 100 milionów pączków. Na jednego Polaka przypada 2,5 pączka.

Zobacz również: 10 najprzyjemniejszych sposobów na spalenie pączków

Ceny pączków

W piekarniach i sklepach pączki mogą kosztować od 1 zł do nawet 10 zł za sztukę. Dużo taniej możemy przygotować te słodkie pyszności w domu. Wtedy koszt przygotowania jednego pączka może wynieść przeciętnie od około 1,20 zł do 2,00 zł.

Ważne, przeczytaj: Drastyczne podwyżki cen żywności

Pączki ze... słoniną

Tłusty czwartek celebrowano w Polsce jeszcze za czasów pogaństwa. W tym dniu świętowano wówczas koniec zimy i przyjście wiosny. Wtedy odbywały się uczty pełne tłustych potraw i wina. Na stołach pojawiały się pączki, ale nie w słodkiej lecz wytrawnej formie. Nadziewano je np. słoniną i boczkiem.

Jaki pączek jest idealny?

Od około XVI wieku w tłusty czwartek w Polsce sięga się głównie po słodkości. Wiemy zatem doskonale, jak powinien wyglądać i smakować pączek idealny. Ma być puszysty jednocześnie lekko zapadnięty. Jasna obwódka dookoła świadczy natomiast o tym, że ciasto smażone było na świeżym tłuszczu.

Tradycyjny przepis na puszyste pączki

Składniki:

25 dag mąki pszennej,

3 łyżki cukru,

25 g świeżych drożdży,

120 ml mleka,

2 całe jajka,

1 żółtko,

25 g roztopionego masła,

szczypta soli.

/ Pixabay

Przygotowanie:

Pokruszone drożdże dodajemy do ciepłego (ale nie gorącego!) mleka. Dodajemy łyżkę mąki i łyżkę cukru, mieszamy, przykrywamy ściereczką, odkładamy na ok. 20 minut do wyrośnięcia;

mleka. Dodajemy łyżkę mąki i łyżkę cukru, mieszamy, przykrywamy ściereczką, odkładamy na do wyrośnięcia; Dokładnie, przez kilka minut, ucieramy jajka z żółtkiem i dwiema łyżkami cukru;

Do miski przesiewamy mąkę; dodajemy do niej sól, następnie drożdże. Mieszamy, dodajemy jajka ubite z cukrem i znów mieszamy; wyrabiamy ciasto, aż przestanie się lepić do ręki (około 10-15 minut); do tak wyrobionego ciasta dodajemy roztopione masło i znów zagniatamy do połączenia składników (UWAGA! Masło musi być ostudzone); ciasto przekładamy do naczynia, nakrywamy ściereczką, odkładamy na godzinę do wyrośnięcia;

Ciasto wykładamy na podsypany mąką blat, rozpłaszczamy, by miało grubość około 3-4 cm i następnie wycinamy w nim szklanką kółka. Wycięte krążki odkładamy jeszcze do wyrośnięcia (na minimum 20 minut). Pączki smażymy na dobrze rozgrzanym oleju - przez 2 minuty z każdej strony;

/ Pixabay

Pączki wykładamy na papierowe ręczniki, by odsączyć je z nadmiaru tłuszczu. Pozostawiamy do ostudzenia, a później za pomocą szprycy nadziewamy ulubioną marmoladą. Posypujemy cukrem pudrem

Nie przepadacie za pączkami? Na tłusty czwartek możecie przygotować równie pyszne faworki! Sprawdźcie nasz przepis: Faworki na tłusty czwartek [PRZEPIS]