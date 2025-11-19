Podpisane wczoraj przez premiera zarządzenie o wprowadzeniu w Polsce trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE nie będzie opublikowane. Jak ustalił dziennikarz RMF FM Tomasz Skory, nie będą także publikowane dane o tym, które odcinki tras kolejowych są objęte szczególną ochroną.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE już obowiązuje, ale wprowadzające go zarządzenie premiera nie będzie publikowane. Zakres jego działania określiły służby specjalne, a prowadzone i planowane przez nie poczynania z natury są niejawne. Ich ogłaszanie podważałoby skuteczność tych działań.

O wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego obywatele dowiadują się więc tylko z publikowanych na stronach rządowych komunikatów. Te mówią, że stopień CHARLIE obowiązuje do końca lutego na "wybranych liniach kolejowych" zarządzanych przez PKP PLK, nie podają jednak, o które ich odcinki chodzi.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, samo zarządzenie premiera ma status "zastrzeżone". Nie zawiera też precyzyjnych wskazówek, które z dostępnych środków działania, np. ograniczanie dostępu czy wydanie uzbrojenia i amunicji mogą być użyte, a które nie. Ich dobór ma zależeć od skali zagrożeń.

Dlaczego Polska wprowadza stopień CHARLIE?

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Stopień CHARLIE. Co on oznacza?

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopień alarmowy CHARLIE - trzeci w czterostopniowej rosnącej skali - jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Wprowadzany był już dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-CRP).

CHARLIE - trzeci stopień alarmowy - oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System jest czterostopniowy - ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) - i tak samo dla cyberprzestrzeni - ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Według informacji resortu spraw wewnętrznych stopnie alarmowe na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych wprowadzano w naszym kraju podczas międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę.

Po raz pierwszy - od 7 do 10 lipca 2016 r. w związku ze szczytem NATO w Warszawie - wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.