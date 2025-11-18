​Jak przekazało we wtorek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 roku.

Premier Donald Tusk podjął decyzję w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmu CHARLIE na kolei / PAP/KPRM / PAP

"Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o." - poinformowało RCB.

Zaznaczono, że stopień CHARLIE będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Akty dywersji na kolei

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu w powiecie garwolińskim. W innym zaś miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie - powiat puławski - pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę - powiedział we wtorek w Sejmie premier.

Co oznaczają stopnie alarmowe?

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. CHARLIE - trzeci stopień alarmowy - oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.