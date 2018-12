Za nami kolejny niespokojny weekend we Francji. Przez cały kraj przelały się protesty "żółtych kamizelek", w których uczestniczyło ok. 130 tys. osób. W Paryżu doszło do starć z policją i podpaleń samochodów. Weekend przyniósł też smutną wiadomość o śmierci posłanki Jolanty Szczypińskiej. Nie zabrakło też informacji dotyczących polskiej polityki. Ryszard Petru ogłosił podstawowe postulaty programowe partii Teraz!, Roman Giertych zapowiedział złożenie wniosku o przesłuchanie premiera Mateusza Morawieckiego w śledztwie dot. KNF, a były przewodniczący KNF Wojciech Kwaśniak skomentował postawienie mu zarzutu. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze wydarzenia weekendu.

REKLAMA