Ponad tysiąc osób aresztowano w czasie fali demonstracji przeciwko polityce prezydenta Macrona w całej Francji. Do najostrzejszych strać doszło w centrum Paryża, gdzie demonstranci wznosili barykady, a później grupy anarchistów i bandy chuliganów podpalały samochody i kontenery na śmieci, plądrowały sklepy.

Mimo scen przypominających istna wojnę domowa, większość paryskich obserwatorów chwali policję za skuteczność.

Faktem jest, że porównaniu do zamieszek, które wybuchły w Paryżu w czasie poprzedniej demonstracji ruchu "żółtych kamizelek" tydzień temu sobotnie protesty były relatywnie spokojne. Oczywiście mierząc wszystko francuską miarą, bo w tym kraju palące się na ulicach samochody i pojemniki ze śmieciami, rozbijane witryny sklepowe i rabunki w butikach - których sprawcami są najczęściej bandy z imigranckich gett - są tak częste w czasie rożnego rodzaju demonstracji, że przestaje to robić większe wrażenie na kimkolwiek.

Starcia w Paryżu RUPTLY/x-news



W przeciwieństwie do wydarzeń sprzed tygodnia, policja nie straciła całkowicie kontroli nad tym, co działo się we francuskiej stolicy. Być może dzięki wysłaniu na ulice wozów opancerzonych. Pomogły też prewencyjne zatrzymania przed protestami.

Kto stoi za zamieszkami?

Według policjantów, sprawcami zamieszek byli w większości anarchiści i chuligani. Służby specjalne twierdzą, że rozpoznały członków młodzieżowych band z wielu imigranckich przedmieść. Kłopot polega na tym, że oni też zakładają często żółte kamizelki, by w razie potrzeby moc się wmieszać w tłum osób protestujących przeciwko polityce Macrona.

Kolejne protesty "żółtych kamizelek" RUPTLY/x-news





Zatrzymania przed protestami

Co najmniej 278 osób prewencyjnie zatrzymano w Paryżu i regionie stołecznym przed rozpoczęciem kolejnych protestów ruchu "żółtych kamizelek". Taką informację podała prefektura policji.

Podjęto też inne działania prewencyjne. Wieża Eiffla, kilkanaście muzeów i wielkie domy towarowe w centrum Paryża były zamknięte, podobnie jak większość butików na Polach Elizejskich. Szyby witryn sklepowych zasłonięto płytami pilśniowymi i deskami, usunięto też stoliki i krzesła z ogródków kawiarnianych. W całym kraju porządku pilnowało 90 tysięcy funkcjonariuszy.



Protesty odbyły się w całej Francji. W kraju demonstrowało 31 tys. ludzi - podało publiczne radio France Info powołując się na ministerstwo spraw wewnętrznych.

Przyczyną protestów "żółtych kamizelek" była ogłoszona przez rząd podwyżka akcyzy na paliwo. W tym tygodniu francuski rząd poinformował, że w 2019 r. jednak do niej nie dojdzie.