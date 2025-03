Policjanci z Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie) prowadzą poszukiwania 52-letniego Tomasza Nizgorskiego. Mężczyzna wyszedł z domu w środę, 12 marca. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu.

Tomasz Nizgorski, 52-letni mieszkaniec pow. brodnickiego, ostatni raz był widziany przez rodzinę w środę, 12 marca, około godziny 5:20.

Mężczyzna wyszedł z domu i do chwili obecnej do niego nie powrócił. Nie dotarł rano do pracy, nie nawiązał kontaktu z rodziną i pracownikami.

Rysopis zaginionego: 180 cm wzrostu, krępa budowa ciała, włosy krótkie, szatyn, brak zarostu.

Mężczyzna ubrany był w koszulę, sweter, ciemne dżinsy, ciemne buty (typu traper), granatową kurtkę.

Tomasz Nizgorski porusza się autem marki Mercedes W123 w oliwkowym kolorze.

Według dotychczasowych ustaleń, mężczyzna widziany był w środę około godziny 6:30 na trasie Brodnica-Lidzbark w miejscowości Wlewsk.

Ktokolwiek zna jego miejsce pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty/telefoniczny z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy przy ul. Zamkowej 13, bądź pod numerem telefony 47 754 62 00, 47 754 62 21.

Rodzina poszukuje zaginionego Tomasza Nizgorskiego. / Archiwum rodzinne /