Opolska policja opublikowała nagranie z zatrzymania agresywnego mężczyzny w centrum miasta. 33-latek najpierw groził kobietom prowadzącym zbiórkę charytatywną. Później był agresywny wobec policjantów i próbował się samookaleczyć.

Policjanci obezwładniają agresywnego mężczyznę / Policja

W centrum Opola dwie kobiety kwestowały na rzecz jednej z fundacji. W pewnym momencie podeszli do nich 33-latek i 17-latek. Starszy z mężczyzn groził kobietom nożem i chciał, by oddały mu puszki z pieniędzmi.



Kobietom udało się uciec i zawiadomić policję. Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, młodszy z mężczyzn wykonywał ich polecenia, a starszy stawiał opór. 33-latek był agresywny i próbował uciec. Ranił też policjantkę nożem w dłoń przy próbie zatrzymania.

Opole: Policjanci zatrzymują agresywnego mężczyznę Policja

Na udostępnionym nagraniu widać, że 33-latek wielokrotnie znieważał policjantów, pluł w ich kierunku i próbował prowokować swoim zachowaniem. W pewnym momencie chciał się samookaleczyć, dusząc się kajdankami.

Jak się okazało, przed atakiem na kobiety prowadzące zbiórkę, 33-latek próbował dokonać rozboju w kwiaciarni i groził pracownikom punktów gastronomicznych.



33-letni agresor usłyszał 6 zarzutów - dwukrotnego usiłowania rozboju, trzykrotnego kierowania gróźb karalnych wobec pracowników restauracji, a także czynnej napaści na policjantkę. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

17-latek odpowie za usiłowanie rozboju. Objęto go policyjnym dozorem. Obu mężczyznom grozi do 20 lat więzienia.

