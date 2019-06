Śledztwo w sprawie przyjmowania przez byłego pracownika wielkopolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa korzyści majątkowych w zamian za pomoc w składaniu wniosków o dofinansowania dla rolników prowadzi Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. Piotrowi P. grozi do 10 lat więzienia.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Rzecznik poznańskiej prokuratury prok. Michał Smętkowski poinformował, że policjanci zatrzymali w ostatnich dniach Piotra P. Mężczyzna usłyszał zarzuty popełnienia przestępstw sprzedajności pełniącego funkcję publiczną oraz nakłaniania do fałszywych zeznań.

Do popełniania przestępstw miało dochodzić co najmniej od 2016 roku do grudnia 2018 roku w Poznaniu i na terenie Wielkopolski. W tym okresie Piotr P. pracował na stanowisku inspektora w Wydziale Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego.



W zamian za przyjmowane korzyści majątkowe podejmował działania polegające na zapewnieniu kompleksowej obsługi składanego przez rolników wniosku o przyznanie dofinansowania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przyjmował także obietnice uzyskania kolejnych korzyści majątkowych, jak również uzależniał pozytywne rozpatrzenie wniosków od ich wręczenia - podał prok. Smętkowski.



Dodał, że usługi Piotra P. polegały m.in. na przygotowaniu treści wniosku o przyznanie dofinansowania, sporządzaniu dodatkowych pisemnych wyjaśnień wymaganych przez organ, a także na instruowaniu o wymaganych dodatkowych czynnościach i koniecznych do przedłożenia dokumentach. Jak ustalono, Piotr P. przyjął łącznie ponad 24 tys. złotych, a także planował przyjąć 18 tys. złotych.



Uzależniał też pozytywne rozpatrzenie wniosku od uzyskania korzyści majątkowej w wysokości 5 tys. złotych, jednak korzyści tej nie osiągnął z uwagi na odmowę jej wręczenia. W toku śledztwa ustalono także, iż Piotr P. w toczącym się przeciwko niemu postępowaniu, nakłaniał świadków do zeznawania nieprawdy - powiedział Smętkowski.



Wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu kontaktowania się z osobami, którym zapewniał obsługę wniosków o dofinansowanie oraz poręczenie majątkowe.