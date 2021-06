Do niecodziennego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na jednym z osiedli w wielkopolskim Kościanie. Zaraz po zakończonym porażką meczu Polski ze Szwecją, z okna na trzecim piętrze ktoś wyrzucił telewizor. Policja poszukuje jego właściciela.

Niecodzienna interwencja policji w wielkopolskim Kościanie. Funkcjonariusze poszukują mężczyzny, który wczoraj wieczorem wyrzucił przez okno telewizor. Sprzęt spadł z wysokości trzeciego piętra. Okoliczni mieszkańcy są przekonani, że godzina incydentu nie była przypadkowa. Doszło do niego chwilę po przegranym meczu reprezentacji Polski ze Szwedami.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, jeżeli okaże się, że wyrzucający telewizor stworzył realne zagrożenie dla mieszkańców i swoich sąsiadów to może spotkać go za to surowa kara. Patrol, który wczoraj wieczorem, po anonimowym zgłoszeniu o incydencie przyjechał na miejsce wstępnie stwierdził jednak, że zagrożenia nie było, bo pod balkonem nie było wtedy ludzi.



Sprawcy incydentu i potencjalnego właściciela telewizora policjanci nie zastali pod wskazanym adresem. Dziś podjąć mają kolejną próbę w tej sprawie.