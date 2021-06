Po porażce ze Szwecją 2:3 i odpadnięciu z mistrzostw Europy piłkarz reprezentacji Polski Piotr Zieliński uznał, że cały turniej jest do zapomnienia. "Po meczu patrzymy w tabelę, ostatnie miejsce, jeden punkt..." - smucił się 27-letni pomocnik Napoli.

Piotr Zieliński w meczu ze Szwecją / KIRILL KUDRYAVTSEV / POOL / AFP / PAP/EPA

W pierwszej kolejce biało-czerwoni przegrali ze Słowacją 1:2, potem zremisowali z Hiszpanią 1:1. W środę grali o wszystko ze Szwecją, którą trzeba było pokonać, aby awansować.

Ten mecz dało się wygrać, ale trochę na (własne życzenie - przyp. RMF FM) go przegrywamy. Nie możemy tracić gola w pierwszej akcji. Pierwsza minuta meczu, a my już przegrywamy 0:1... Potem przegrywaliśmy 0:2, doszliśmy na 2:2, ale przez 10 minut zabrakło jeszcze więcej sprytu, koncentracji, chęci zdobycia bramki - ocenił Zieliński na antenie Telewizji Polskiej.





Euro 2020. Grupa E Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki (zdobyte - stracone) Punkty Szwecja 3 2 1 0 4-2 7 Hiszpania 3 1 2 0 6-1 5 Słowacja 3 1 0 2 2-7 3 Polska 3 0 1 2 4-6 1



Polska jest w gronie ośmiu zespołów, które żegnają się z ME po fazie grupowej.



Po meczu patrzymy w tabelę, ostatnie miejsce, jeden punkt... Nie uważam, że gra była nie wiadomo jak słaba. Zabrakło więcej koncentracji z tyłu, pomocy, no i szczęścia. Kończymy ten turniej z jednym punktem i idzie do zapomnienia, niestety - spointował.



Pierwsze miejsce zajęła Szwecja z siedmioma punktami, druga jest Hiszpania z pięcioma. Mająca trzy "oczka" Słowacja również odpadła.