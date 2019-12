Samochód osobowy uderzył w budynek mieszkalny. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w Kielcach. Ranny kierowca został przewieziony do szpitala. Jak zapewnia policja, budynek został lekko uszkodzony i nie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Jak poinformował PAP sierż. szt. Karol Macek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, w piątek wieczorem audi uderzyło w dom mieszkalny przy ulicy Mielczarskiego.

W pojeździe znajdował się 35-latek, który został wydobyty z samochodu przez strażaków. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. To najprawdopodobniej on kierował pojazdem, bo w momencie przyjazdu służb ratowniczych na miejscu nie było innych osób - powiedział Macek.



Nie wiemy, w jakim stanie mężczyzna prowadził samochód. Pobrana zostanie mu krew do badań i będziemy analizować, czy był pod wpływem jakiś zabronionych środków - zaznaczył policjant. Dodał, że żaden z domowników nie ucierpiał.



Budynek jest lekko uszkodzony, ale nie zagraża to bezpieczeństwu mieszkańców - podkreślił Macek.