W weekend spodziewać możemy się ochłodzenia, któremu towarzyszyć będą lokalne opady śniegu. Marznące opady zwiększają ryzyko oblodzenia dróg i chodników. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla wszystkich województw.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

IMGW wydał w piątek ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Alert dotyczy całego kraju. Uważać muszą kierowcy i piesi, bo ślisko będzie na drogach i chodnikach. W Beskidzie Śląskim, Żywieckim, Tatrach i Bieszczadach obficie popada śnieg.

Wydany po południu w piątek alert Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje do godz. 8 w sobotę.

Ostrzeżenie IMGW przed oblodzeniem obejmuje wszystkie województwa / IMGW / pogodynka.pl / Internet

Według prognoz IMGW, po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem w całej Polsce mogą zamarzać drogi i chodniki. Ponadto w południowych powiatach województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego obowiązuje także ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.



Pierwszy, najniższy stopień ostrzeżenia meteorologicznego oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.





W sobotę możliwe przelotne opady śniegu

W sobotę w Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, głównie na północy i zachodzie. Miejscami, zwłaszcza na południu, przelotne opady śniegu. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od -2st.C na wschodzie kraju do 2st.C na zachodzie i 3st.C nad morzem. Na Pogórzu Karpackim od -5st.C do -2st.C.

Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na południowym wschodzie oraz Pogórzu Karpackim w porywach do 65 km/h, północny. W Karpatach i w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h, w górach i na terenach podgórskich będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.



Prognoza pogody na sobotę / INTERIA.PL

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady śniegu. Bez opadów jedynie na północnym zachodzie. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 8 cm. Temperatura minimalna od -7st.C na północnym wschodzie do -2st.C na zachodzie, na obszarach podgórskich od -8st.C do -4st.C, nad morzem od -1st.C do 1st.C.

Spadek temperatury poniżej 0st.C będzie powodował miejscami oblodzenie nawierzchni dróg i chodników. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, północny, skręcający w drugiej połowie nocy na kierunki zachodnie. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km/h, będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.



W niedzielę coraz zimniej

Prognoza pogody na niedzielę / INTERIA.PL



W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie z okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami w południowej połowie kraju słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4st.C na południowym wschodzie do 1st.C na zachodzie i 2st.C nad morzem, na obszarach podgórskich od -8st.C do -3st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, początkowo wysoko w Tatrach porywy do 70 km/h.