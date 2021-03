Do wybuchu, najprawdopodobniej gazu, doszło we wtorek po południu w jednym z bloków mieszkalnych w Zabrzu – podał rzecznik tamtejszej straży pożarnej. Poszkodowana została co najmniej jedna osoba. "Wybuch był taki, że kilometr dalej szyby się zatrzęsły" - informował na Gorącą Linię RMF FM jeden z naszych słuchaczy.

Wybuch w bloku w Zabrzu /Gorąca Linia RMF FM

