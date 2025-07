Gadu-Gadu był niegdyś najpopularniejszym w Polsce komunikatorem. Później wyparły go aplikacje takie jak Messenger czy Whatsapp. Przetrwał jednak trudne czasy, a jego właściciel chce, by teraz GG stał się superaplikacją do komunikacji i płatności. Jego właściciel, rodzimy fintech, szuka pieniędzy na technologiczną metamorfozę - informuje piątkowy "Puls Biznesu".

Emocje wyrażane znakami interpunkcyjnymi. Emotikony kończą 40 lat Zbiórka na zmiany Dziennik przypomina, że z trzech polskich marek do komunikacji internetowej, które na początku stulecia cieszyły się ogromną popularnością - Naszej Klasy, Golden Line i Gadu-Gadu (GG) - przetrwała tylko ostatnia. Jak informuje Puls Biznesu, jej właściciel fintech Fintecom od 12 czerwca prowadzi crowdfundingową zbiórkę na przywrócenie jej dawnej świetności, a nawet więcej, bo w planach jest międzynarodowa superaplikacja do porozumiewania się i płatności. Gazeta zauważa, że na razie trudno mówić o spektakularnym sukcesie - internauci na platformie Emiteo zadeklarowali tylko 96,3 tys. zł, czyli ułamek oczekiwanej kwoty. Cel to 1,9 mln zł. "Do końca zapisów zostały dwa miesiące, jednak w dokumentach informacyjnych fintech Fintecom, właściciel Gadu-Gadu, obiecuje, że nawet nie zebrawszy oczekiwanej sumy, zrealizuje plan, tylko wolniej" - dodaje. Gadu-Gadu w nowym wydaniu. Co znajdzie się w aplikacji? Puls Biznesu podaje też, że w nowym wydaniu komunikator, z którego obecnie miesięcznie korzysta ok. 500 tysięcy użytkowników, ma stać się superaplikacją. "Nasz pomysł to all-in-one, czyli aplikacja, która integruje w sobie wiele usług. Gadu-Gadu może być centrum rozrywki, komunikacji, płatności. Oczywiście wiemy, że jest Blik, Revolut czy mObywatel oraz wiele innych aplikacji, ale mamy społeczność prawie pół miliona zaangażowanych osób, co jest dobrym punktem startowym, żeby rozwijać te usługi" - mówi cytowany przez "Puls Biznesu" rzecznik prasowy GG Jarosław Rybus. Nie tylko nostalgia Gazeta zwraca uwagę, że użytkownikami komunikatora nie są tylko czterdziesto- czy pięćdziesięciolatkowie, pamiętający czasy rozkwitu GG. "Bardzo liczną" grupę stanowią młodzi ludzie szukający kontaktów z rówieśnikami. Większość użytkowników to osoby od 16 do 30 roku życia - dodaje.