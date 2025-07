Minister rolnictwa Stefan Krajewski zadeklarował w Porannej rozmowie w RMF FM, że PSL zapłaci część kary rolnika Szymona Kluki. Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną w sprawie mężczyzny. Hodowca świń ma zapłacić 120 tysięcy za odór z chlewni, który przeszkadzał jego sąsiadom.

PSL zapłaci część kwoty zadośćuczynienia za działalność rolnika / Shutterstock

W Sądzie Najwyższym w maju zapadł przełomowy dla polskiej wsi wyrok. Sędziowie oddalili skargę kasacyjną Szymona Kluki. To kończy batalię sądową rolnika i jego sąsiadów, która trwała od lat.

Sprawa ciągnie się od lat

Przypomnijmy, gospodarstwo w Grodzisku pod Łodzią działa od pokoleń. Szymon Kluka podobnie jak jego ojciec hoduje świnie, ma ich ponad 300. Życie rolnika zmieniło się w 2012 roku. To wówczas sąsiedzi, którzy niedawno się sprowadzili, złożyli skargę na rolnika, wskazując, że jego gospodarstwo generuje odór. Od tego czasu trwała sądowa batalia, która zakończyła się 28 maja.

Sąd Najwyższy oddali skargę rolnika, potwierdzając, że jego działalność jest uciążliwa. Utrzymał więc wyrok nakazujący mu zapłatę 120 tysięcy złotych zadośćuczynienia.

"Nie mam nadziei"

Rolnik jeszcze w tym tygodniu wskazywał, że choć politycy obiecywali mu pomoc, to działania ministerstwa nic mu nie dały.

No co mi pomogły? No co ja mam mówić? No ustawa jest zmieniająca prawo? Nie ma. Mówili też, że dadzą kancelarię prawną, pomogą nawet w napisaniu skargi, ale to była tylko propozycja, potem się wycofali. Gadanie, obiecywanie... Nie mam nadziei. Ja uważam, że nic się nie zadziało i nie wierzę, że się kiedyś zadzieje. Nie wiem, co by musiało się stać - zaznaczał w rozmowie "Tygodnikiem Poradnikiem Rolniczym".

PSL chce zapłacić część kwoty zadośćuczynienia

Nowy rozdział w tej sprawie rozpoczął się po zmianach w resorcie rolnictwa. Minister Stefan Krajewski wczoraj spotkał się z Szymonem Kluką. O ustalenia w sprawie rolnika minster był pytany przez w Porannej rozmowie w RMF FM.

Umówiłem się z panem Szymonem Kluką, że część pieniędzy - bo ponad 80 tys. zostało zebranych w ramach zrzutki - pokryjemy z pieniędzy Polskiego Stronnictwa Ludowego - powiedział minister.

Krajewski stwierdził też, że mówił otwarcie, że PSL pokryje tylko część kwoty. Nie całość, ja to komunikuje od początku. Zapłacimy te pieniądze, na które się umówiliśmy z panem Szymonem - zaznaczył.

W Porannej rozmowie w RMF FM poruszony został też temat dopłat dla rolników, umowy z Mercosur i Zielonego Ładu. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ .

W komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytamy z kolei, że projekt ustawy o produkcyjnej funkcji wsi jest już w procesie legislacyjnym. Charakter wsi się zmienia. Nowych mieszkańców obszarów wiejskich jest coraz więcej i zdarza się, że nie akceptują oni uciążliwości związanych z produkcją rolną. Naszym zadaniem jest ochrona interesów rolników. Hałas, prace nocne podczas żniw czy zapachy są nierozerwalnie związane ze wsią i z działalnością rolniczą, a naszą rolą jest edukowanie i uświadamianie w tym zakresie - zaznaczył Krajewski.