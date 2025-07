Kupić, czy własnoręcznie zebrać kurki? Jeśli preferujemy pierwszą odpowiedź, to warto wiedzieć, że ceny tych grzybów wynoszą tyle, ile mięso - choć i tak spadają. W tym artykule znajdziecie również porady dla tych, którzy wolą sami zbierać kurki. A w sprawie tych grzybów ciekawe informacje przynoszą naukowcy.

Obecnie cena kurek w polskich sklepach to około 50 zł za kilogram, ale zdarzały się rekordy cenowe sięgające nawet 125 zł/kg.

Kurki można zbierać samodzielnie, jednak warto dobrze je rozpoznać, by nie pomylić ich z niejadalnymi grzybami - mają żółty kolor i charakterystyczne fałdy pod kapeluszem.

Przy zbieraniu kurek najlepiej delikatnie rozgarnąć mech i wyjąć grzyby, a następnie miejsce zasłonić mchem; do przenoszenia warto używać siatki, która pomaga w rozsiewaniu grzybów.

Do czyszczenia kurek poleca się moczenie ich w wodzie z solą, co pomaga usunąć piasek, a także delikatne przecieranie wilgotną ściereczką lub szczotką do grzybów, unikając zalewania wrzątkiem, by nie utraciły smaku.

Ceny kurek

Jakie są ceny kurek? Gdy spojrzymy na gazetki reklamowe dużych polskich sieci handlowych, zobaczymy, że obecnie za 200 gramów tych grzybów trzeba zapłacić 9,99 zł. To oznacza, że za kilogram, kupując pięć opakowań po 200 g, zapłacimy niespełna 50 złotych.

Co ciekawe, w czwartek Rolnik Info przekazał, że według informacji sieci handlowych, "niedawno cena tych grzybów dobiła do 125 zł za kilogram". "To rekord, który może nie być ostatnim, bo prognozy nie napawają optymizmem" - zaznacza portal.

Tydzień temu ceny kurek sprawdził "Fakt". W miniony wtorek najdroższe były w Pile w woj. wielkopolskim (50 zł za kilogram) i w Andrychowie w Małopolsce (ta sama cena). Taniej było np. w Lęborku w Pomorskiem (40 zł za kg). W Białymstoku za 1,8 kilograma trzeba było zapłacić 80 złotych.

Porady dotyczące zbierania kurek

Niektórzy wolą własnoręcznie zebrać kurki. Ważne, aby wiedzieć, jak rozpoznać te grzyby - i nie pomylić ich z tymi, które nie są jadalne.

Lasy Państwowe podkreślają, że pieprznik jadalny, czyli kurka, ma najczęściej żółty kolor, pod kapeluszem ma listewki w postaci fałd, a trzon ma nawet do 2,5 centymetra, zwężający się ku dołowi. Kurki występują od czerwca do października.