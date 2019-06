Pół tony truskawek zużyto do rozegrania w niedzielę w Korycinie wielkiej bitwy na te owoce: Korycin - reszta świata. To element kończących się w tej miejscowości 24. Ogólnopolskich Dni Truskawki. Truskawka to od lat jeden z elementów promocji tej gminy.

W bitwie - przez 10 minut - owocami obrzucało się około 100 osób. Bitwę rozegrano - już po raz szósty -na specjalnie przygotowanym, wyścielonym folią boisku. Zawodnicy mieli okulary ochronne. Truskawki wybierano ze skrzynek.



Kierująca Gminnym Ośrodkiem Kultury w Korycinie Beata Matyskiel powiedziała, że do bitwy wykorzystano owoce, które nie nadawały się już do jedzenia, nie ma więc mowy o marnowaniu pożywienia. Zaznaczyła, że i tak w tym roku organizatorom było trudno zgromadzić owoce do rozegrania bitwy, bo truskawek jest i było mało, sezon na te owoce właściwie się kończy.



Podczas dni truskawki szczęściarze mogli tylko rano kupić owoce lub zjeść je prosto z krzaków w specjalnych gazonach nad zalewem w Korycinie - dodała. Stowarzyszenie "Korycinianki" pozyskało jesienią 2018 r. od miejscowych rolników z gmin Korycin i Suchowola sadzonki ok. 20 odmian truskawek i zasadziło je w skrzyniach- gazonach ustawionych na terenach rekreacyjnych nad korycińskim zalewem, by je prezentować mieszkańcom i turystom. Jeszcze dziś ostatnie owoce można było znaleźć na krzaczkach - dodała Matyskiel.



Gmina Korycin była nazywana truskawkowym zagłębiem, bo od lat uprawiano tam te owoce. Matyskiel powiedziała, że ze względu na kłopoty z opłacalnością produkcji, ale też wpływem pogody na uprawę truskawek - suszą czy deszczami, ale też brakiem chętnych do zbioru truskawek - owoce te uprawia się coraz trudniej. Jednak jest grupa kilkunastu plantatorów, którzy je uprawiają i chyba truskawek w naszej gminie nie zabraknie nigdy - dodała Matyskiel.



Dni Truskawki - wielki rodzinny dwudniowy festyn - były w tym roku połączone z mistrzostwami w piłce błotnej, w których rywalizowało ok. 30 drużyn z kilku krajów, odbyły się także zawody triathlonowe, rozegrano także półmaraton mleczny, w którym nagrodą dla najlepszego biegacza była żywa krowa (najczęściej zamieniana na gotówkę). Imprezę zakończy wieczorem koncert zespołu Oddział Zamknięty.



Gmina Korycin jest też znana z tradycyjnego sera korycińskiego wytwarzanego z krowiego mleka. Nową atrakcją turystyczną jest też otwarty jesienią 2018 r. park kulturowy w Milewszczyźnie.